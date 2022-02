Manuel Bortuzzo sempre più innamorato di Lulù Selassié: “Io sono disponibile a tutto per lei”, il video

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo ha raccontato la sua vita e le sue emozioni senza filtri all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6. Il concorrente ha parlato a lungo del suo particolare stato di salute e della notte che gli ha cambiato la vita. All’interno del reality show, Manuel Bortuzzo ha anche creato delle importanti relazioni.

L’amicizia con Aldo Montano, che sta continuando anche al di fuori della Casa, dopo il ritiro di entrambi i concorrenti. Ma lo sportivo ha anche trovato l’amore al Grande Fratello Vip6.

Infatti, Manuel Bortuzzo sembra sempre più innamorato di Lulù Selassié. La principessa, infatti, ha ricevuto la visita del nuotatore e dei romantici regali per San Valentino.

Manuel Bortuzzo racconta la sua sorpresa al Grande Fratello Vip6

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6. I due concorrenti hanno svelato anche di voler andare a convivere una volta usciti dal reality show.

In occasione della Festa di San Valentino, Manuel Bortuzzo è tornato nella Casa più spiata d’Italia per fare una romantica sorpresa alla sua fidanzata. Il nuotatore ha portato con sé anche dei dolci regali.

In una diretta con i suoi followers Manuel Bortuzzo ha svelato le sensazioni provate durante questo magico momento: “La sorpresa di ieri è stata bellissima.

Io ho provato in tutti i modi a trattenermi, perché non è stato facile. Se mi fossi lasciato andare solo alle emozioni che provavo o mi saltava addosso oppure finiva male, quindi non potevo assolutamente. Dovevo darle un po’ di carica e farle capire, insomma, che tutto va bene, come in realtà sta andando tutto bene“.

Parla della sorpresa di ieri e dice che si è trattenuto tantissimo. Ha fatto l'appello a Casa Chi per fare la quarantena, che per lei è disponibile a tutto 😭💜 #luluemanuel #gfvip #fairylu #luluinfinale pic.twitter.com/h9wmnBQlER — ❤️ (@nevergiveup229) February 15, 2022

La dichiarazione d’amore di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo ha fatto una sorpresa a Lulù Selassié il giorno di San Valentino.

Il nuotatore ha potuto incontrare la sua principessa nel giardino della Casa, anche se rispettando il distanziamento sociale.

La principessa, però, ha chiesto che il fidanzato possa effettuare la quarantena preventiva per tornare proprio nel reality show ad abbracciarla.

Anche Manuel Bortuzzo ha fatto un appello a riguardo: “Ho fatto oggi l’intervista con CasaChi… Dove abbiamo fatto l’appello per farmi fare la quarantena per entrare”. Il nuotatore si è detto pronto a tutto per Lulù Selassié: “Quindi vediamo cosa si può fare, io sono disponibile a tutto per lei“. Nella diretta Instagram il nuotatore sfoggiava una collanina con una “L” come ciondolo.