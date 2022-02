GfVip: una romantica sorpresa di San Valentino per Lulù. Manuel torna nella casa più spiata d’Italia

Programmi TV

Per il loro primo San Valentino insieme Manuel ha organizzato una bellissima sorpresa alla sua Lulù. Tutti i dettagli direttamente dalla casa più spiata d’Italia.

Nella notte di San Valentino Manuel Bortuzzo è tornato nella casa più spiata d’Italia organizzando una bellissima e romantica sorpresa alla sua fidanzata Lulù Selassié. Scopriamo i regali e le parole che si sono scambiati. Tutti i dettagli.

San Valentino: I regali di Manuel a Lulù

La sorpresa organizzata da Manuel con la complicità della redazione del Grande Fratello è iniziata con alcuni regali. Lulù è stata invitata ad andare nella “nave dell’amore” dove ad attenderla ha trovato un orso di peluche più grande di lei (che quasi non riusciva a trasportare in salone), una lettera romantica e un mazzo di rose.

22 rosse – fa sapere in seguito Manuel – e una bianca, simbolo dell’amore tra il nuotatore e la principessa etiope e delle loro anime che si sono unite. “Siamo così collegati anche a distanza che è proprio vero che siamo un’anima sola”, afferma infatti Bortuzzo.

Dopo l‘aereo con il dolce messaggio di manuel Bortuzzo per Lulù Selassié , il nuotatore ha voluto sorprenderla nuovamente per dimostrarle tutto il suo amore.

La sorpresa speciale: l’incontro in giardino

Le sorprese per Lulù però non sono finite qui. In giardino a sorprenderla ulteriormente infatti è arrivato proprio il suo amato.

I due non hanno potuto abbracciarsi dato che la produzione non ha potuto far fare la quarantena a Manuel. I ragazzi però, molto emozionati e con le lacrime agli occhi, si sono dichiarati comunque il loro grande amore.

Manuel ha mostrato a Lulù i suoi nuovi tatuaggi, dedicati proprio a lei e alla loro storia d’amore.

Un “22” dietro l’orecchio – dato che il 22 settembre è il giorno del loro fidanzamento – e la scritta “changes” (cambiamenti). Parlando della sua fidanzata con Alfonso Signorini, Manuel ha poi dichiarato “è un dono che ho ricevuto qui dentro, sono felice, ho trovato la mia felicità”.

Infine, ha tranquillizzato la sua amata principessa etiope con queste parole: “Ci aspetta una vita meravigliosa insieme e non vedo l’ora di viverla”.

Questo, per la giovane coppia, è stato il primo San Valentino di una lunga serie da passare insieme, si spera.