Manuel Bortuzzo dedica a Lulù un aereo e lo immortala fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip: le immagini

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo dimostra ancora una volta il profondo amore che nutre per Lulù Selassié, e lo fa attraverso un gesto davvero speciale. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è infatti ripreso, attraverso un video condiviso su Instagram, fuori dalle mura della Casa mentre sui tetti di Cinecittà passava un aereo. Il messaggio, dedicato alla Princess, è arrivato proprio da lui: le dolcissime parole alla ex coinquilina.

Manuel Bortuzzo fuori dalla Casa del GF Vip: l’aereo per Lulù

Manuel Bortuzzo ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello Vip poche puntate fa, ma parte del suo cuore è rimasto indubbiamente dentro la Casa di Cinecittà.

Il giovane nuotatore, che ha detto stop al gioco tornando a casa e alla vita di tutti i giorni, ha dovuto salutare la sua Lulù Selassié. Tuttavia la mancanza si fa parecchio sentire, soprattutto da parte del ragazzo, al punto da ritornare a Cinecittà ed immortalarsi fuori dalle mura del loft.

In un video, condiviso in una Story sul proprio profilo Instagram, Bortuzzo si è infatti ripreso fuori dalla Casa dedicando un dolce messaggio alla sua Lulù: “Sono qui con te“. Ma la grande sorpresa arriva dall’alto dove, sopra i tetti di Cinecittà, è passato in quel momento un aereo dedicato proprio alla Selassié.

“Una vita insieme a te. Ti amo piccola mia. Manu” il messaggio, che ha come mittente proprio il nuotatore che ha voluto esprimere il suo amore per Lulù anche da lontano.

Manuel Bortuzzo dopo il GF Vip: le dediche d’amore a Lulù

Una doppia sorpresa d’amore per Lulù Selassié che, oltre al messaggio d’amore scritto sull’aereo, si è ritrovata inconsapevolmente a pochi passi di distanza da Manuel Bortuzzo.

Il nuotatore non vede l’ora di riabbracciarla e l’affetto che li lega pare superare ogni ostacolo, anche le mura della Casa.

Dopo l’uscita dal reality il ragazzo ha ripreso in mano la sua vita e il suo profilo Instagram, sul quale ha condiviso un messaggio d’amore per Lulù: “Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene..

ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo. Sei vita Lulú, la mia“.