GfVip: Barù incontra la sorella con cui ha perso i rapporti. “C’è tutto il tempo per recuperare”

Grande Fratello

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Barù ha ricevuto una bellissima e inaspettata visita nel giardino nella casa più famosa d’Italia. Sempre molto riservato sulla sua vita privata e famigliare, questa volta ha reso tutto pubblico.

Grande Fratello Vip: i rapporti tra Barù e la sua famiglia

Il conduttore Alfonso Signorini ha, come sempre, introdotto la sorpresa con alcune parole: “Andiamo a conoscere un pezzettino della sua vita di cui lui non ci aveva mai parlato – ha detto – Siamo stati contattati da una persona che è sua sorella che non vede Barù da tanti anni. I loro rapporti si sono interrotti subito dopo la scomparsa del loro padre.

Ma lei vuole ricucire i rapporti con suo fratello”.

Il conduttore poi chiacchiera proprio con Barù di quando è nato e pesava 5 Kg e suo padre gli mise quel nome che significa “alieno” e gli vengono presentate anche fotografie di suo papà mancato 4 anni fa. Inizia, quindi, una lunga conversazione proprio su suo padre Ascanio e Alfonso Signorini nota una grande somiglianza tra Barù e il genitore.

Una volta separato dalla mamma di Barù (che si chiama Olimpia), Ascanio si è fatto un’altra vita, da cui è nata anche un’altra figlia, Fedra. “Purtroppo non ci siamo mai vissuti molto, non abbiamo mai avuto un rapporto stretto.

Due mondi anche diversi”, Barù inizia così a raccontare di sua sorella. Poi continua “Io ho avuto tantissime opportunità, lei meno, io vivevo in America, lei qui; due vite molto diverse”.

Barù e la lettera da parte di sua sorella

Inizia, quindi, la vera e propria sorpresa per Barù. Questa volta sua sorella non ha scritto direttamente a lui, come accade spesso nelle sorprese presentate durante il programma, ma al Grande Fratello. Alfonso Signorini infatti spiega che: “Devi sapere che Fedra ci ha mandato una lettera […] tu di Fedra non ci avevi parlato, ignoravamo del tutto la sua esistenza”.

Nella lettera Fedra racconta la sua vita e il suo rapporto con il fratello che è andato perdendosi negli ultimi anni dopo la morte di loro padre.

“Vedendo i miei figli crescere – racconta Fedra nella sua lettera – penso ogni giorno a quanto mi manchi mio padre, quanto mi avrebbe reso fiera avergli dato due nipotini. Poi penso anche che hanno uno zio che non conoscono, questa cosa mi fa male, da mamma e da sorella. Non voglio negare ai miei figli uno zio e non voglio negarmi di avere un fratello. Non voglio avere rimpianti, voglio dire di averci provato a ristabilire un rapporto e chissà magari di esserci riuscita”.

Barù e Fedra: l’incontro in giardino per ricucire i rapporti

Il regalo più grande per il concorrente del GfVip, però, arriva poco dopo. Nel giardino della Casa più famosa d’Italia arriva, infatti, proprio lei, sua sorella Fedra.

“A casa ti stiamo guardando tutti“, dice “siamo fieri di te e dell’uomo che sei”. “Grazie al Grande Fratello sto scoprendo tantissime cose di te, soprattutto che assomigli tantissimo a papà in tantissime cose e questo ovviamente mi fa aumentare la nostalgia di papà, però mi ha fatto tanto anche venire voglia di ricercarti.

Hai due nipotini, l’ultimo è nato 2 anni fa e si chiama Ascanio. Vorrei tanto che ti conoscessero e vorrei riallacciare un rapporto con te che magari non abbiamo mai avuto così stretto“. E infine: “Non mi va di rinunciare a un fratello”.

Alfonso Signorini sempre molto entusiasta di questi incontri riappacificatori ribadisce che la sorella “ci tiene solo ad avere la possibilità di recuperare un fratello che forse ha perso per la strada per tante ragioni”.

Barù si dice molto felice di incontrarla e afferma che prima di entrare nella Casa avrebbe voluto parlarle, ma poi tutto è stato rimandato con la sua entrata al reality.

Inoltre, chiede alla sorella della sua vita affermando di sapere i dettagli dei suoi bambini e promettendole un incontro al termine della sua avventura al Grande Fratello. Barù conclude con: “Per mia pigrizia non ho fatto un passo avanti”, ma sua sorella lo tranquillizza dicendo: “C’è tutto il tempo per recuperare”. Il concorrente del GfVip che durante questa sua esperienza ha purtroppo perso un membro della sua famiglia, sta felicemente per ritrovarne un altro.