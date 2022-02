Lutto per Barù Gaetani al Grande Fratello Vip: il gieffino non lo rivela a tutti gli inquilini

Grande Fratello

In queste ore nella casa del Grande Fratello Vip Barù Gaetani ha ricevuto una terribile notizia; il gieffino ha infatti subito un grave lutto in famiglia e, ad avvisarlo privatamente, sono stati gli autori del reality. Nonostante il difficile momento, però, ha scelto di non dirlo a tutti i suoi compagni di viaggio e si è confidato solo con alcuni di loro, quelli con cui ha instaurato un rapporto più profondo.

Grande Fratello Vip: il lutto che ha colpito Barù Gaetani

Da qualche giorno Barù Gaetani è apparso piuttosto giù di morale e la cosa non è affatto passata inosservata agli altri coinquilini, che tuttavia non sono riusciti a scoprire cosa sia successo al loro compagno.

In queste ore però ha deciso di confidarsi con alcuni di loro, come rivelato da Today, spiegando il motivo del suo umore. Parlando con Soleil Sorge infatti il food influencer ha spiegato di essere stato colpito da un grave lutto. Soltanto ieri gli autori del Grande Fratello Vip lo hanno convocato in confessionale per rivelare privatamente al gieffino che sua nonna è venuta a mancare.

“Questo è perché mi vedevi giù di morale. Sai sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai – rivela alla collega – Lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a lei“.

Come anticipato, però, Barù ha deciso di tenere la notizia per sé e ha spiegato alla Sorge per quale motivo: “Però non voglio dirlo a tutti perché non mi piacciono le finte, sai quelle cose che poi succedono in questi casi, quindi preferisco non dirlo per adesso“.

Barù, quali sono gli inquilini che sanno del suo lutto

L’influencer ha preferito dunque evitare di dire a tutti i gieffini del lutto che lo ha colpito; tuttavia non si è confidato sono con Soleil Sorge.

In queste ore infatti ha spiegato cos’è successo anche a Kabir Bedi e Davide Silvestri, che aveva notato qualcosa di strano nell’uomo.

Probabilmente, però, se gli autori dovessero acconsentire, il gieffino potrebbe dover uscire dalla casa (se in via temporanea o meno è difficile anticiparlo) per partecipare al funerale della donna. In tal caso probabilmente Signorini lo stesso Barù, dovranno spiegare agli altri coinquilini il motivo dell’allontanamento.