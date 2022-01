Barù, Giucas Casella e Soleil Sorge commentato la doccia di Delia Duran: “C’è pure molta plastica”, il video

Grande Fratello

Delia Duran è entrata da pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip6, ma già ha scombussolato molti equilibri. Soprattutto Soleil Sorge è rimasta, ovviamente, toccata dal suo ingresso e ha avuto anche un crollo emotivo. Soleil Sorge ha commentato, anche, con molta asprezza l’ingresso della rivale nel reality show.

L’influencer italo-americana e la moglie di Alex Belli sono state protagoniste anche di un nuovo confronto, durante la diretta serale del 17 gennaio.

Barù, sempre molto ironico, ha deciso di punzecchiare Soleil Sorge su Delia Duran. Insieme a Giucas Casella hanno commentato la doccia dell’attrice.

Barù stuzzica Soleil Sorge su Delia Duran, l’intervento di Giucas Casella

Barù, in giardino a prendere il sole con Soleil Sorge, ha deciso di lanciare delle battutine su Delia Duran, intenta a farsi la doccia: “Si sta docciando? Hai visto? L’ha creata Dio, una creazione divina eh? Tutta bella nature… Sto provocando“.

Giucas Casella ha risposto in modo molto diretto: “C’è pure molta plastica“, scatenando la risatina dell’influencer. Barù l’ha ripreso ironicamente: “Dici? Ma no… Non dire queste cose, non si dicono“.

Giucas Casella ha, allora, interrogato Soleil Sorge sui suoi interventi chirurgici, convinto che l’influencer si fosse ritoccata le labbra: “L’unica che non c’ha plastica è… A parte Sole..

Sole c’ha pochissimo“. Soleil Sorge ha smentito ogni intervento: “Io non ce n’ho proprio plastica amore mio… Fatto punture in passato ma ormai non c’è più nulla… Punture sulle labbra“.

Delia si sta facendo la doccia, allora Barù per provocare Soleil dice “È una creazione divina, tutta bella nature”, ma poi arriva Giucas che dice “Beh, c’è plastica” ⚰️ VI AMO #gfvip pic.twitter.com/KKQokDdIrY — solesupporter (@solesupporter) January 17, 2022

Barù dà la sua opinione su Delia Duran e il suo ingresso

Barù ha deciso di ironizzare su Delia Duran con Soleil Sorge e Giucas Casella.

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha avuto anche un confronto diretto con la moglie di Alex Belli: “Non ti conosco, mi preoccupo che hai preso questa scelta….

Non ha qualcuno che ti può consigliare? Potevi andare, non so a meditare con non so chi… Risposte in un altro posto in un miglior modo“.

Il concorrente del Grande Fratello Vip6 ha criticato la scelta di entrare nella Casa di Delia Duran: “Ma non era meglio andare tipo in uno Spa in Svizzera? Con dei medici buoni che ti parlavano, che facevi delle cure rilassanti magari?… Un viaggio“.

Delia Duran ha ribaltato la colpa sul marito: “Questo è quello che doveva fare lui… Se mi voleva recuperare veramente… Doveva fare questo“.