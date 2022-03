Lulù Selassié sotto torchio al Grande Fratello Vip dopo le discussioni con Jessica: “Vengo sempre colpita io”

Grande Fratello

Parlando dei recenti battibecchi con la sorella Jessica, Lulù Selassié sbotta al Grande Fratello Vip: "Perché devo sempre prendermela io in quel posto?". Tensione in diretta.

Negli ultimi giorni tra le sorelle Selassié si sono respirate tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Gli ultimi recenti dissapori non sono passati inosservati e Alfonso Signorini ne parla proprio con Lulù e Jessica questa sera. E proprio in salone Lulù si scaglia contro tutti coloro che la mettono su un piano negativo in confronto ai comportamenti della sorella: altissima tensione in diretta.

Lulù e i dissapori con Jessica: il pensiero di Sonia Bruganelli

Al Grande Fratello Vip c’è maretta tra Lulù e Jessica Selassié, che nelle ultime settimane hanno avuto più di un battibecco. L’ultimo, in ordine cronologico, è avvenuto nella serata di ieri quando Lulù ha accusato Jessica di non averla difesa al termine di un litigio con Barù per l’utilizzo dell’asciugatrice.

La ragazza si aspettava che la sorella prendesse le sue difese e la supportasse, sfogandosi con lei in camera da letto e accusandola di essersi distaccata da lei negli ultimi giorni.

Sotto la lente d’ingrandimento è finito, in particolare, l’atteggiamento di Lulù che, a dire di Sonia Bruganelli, verrebbe continuamente giustificata anche per comportamenti indifendibili: “A tre puntate dalla fine forse è il caso di smettere di parare sempre il sedere a Lulù e dire sempre che va tutto bene quello che fa.

Si sta comportando male nei confronti della sorella, ormai stiamo sforando il delirio“. Lulù però ritiene di essere sempre attaccata e di finire sotto i riflettori in negativo: “Perché devo sempre prendermela io in quel posto?“.

Lulù Selassié si scaglia contro tutti: “Vengo sempre colpita io“

Anche Adriana Volpe prende parola, ricordando come Lulù abbia iniziato il suo percorso con le sorelle: “A me ha colpito prima quando hai detto: ‘Vorrei vincere da sola’. Io ti ricordo che quando sei entrata, sei entrata insieme alle tue sorelle ed eravate un solo concorrente.

Quindi non dimenticare il tuo passato, ricordatevi che avete iniziato insieme“. Lulù però ritiene che Jessica spesso non dica le cose e che, alla fine, ad essere attaccata sia sempre lei: “Tutto quello che dite dovreste dirlo a lei. Io dico sempre tutto in faccia e infatti vengo sempre colpita io“.

Alfonso Signorini chiede un parere anche a Jessica la quale, con estrema tranquillità, parla del rapporto con Lulù: “A me non piacciono gli scontri. Lulù la amo, l’ho sempre difesa. Quando mi attacca, me lo faccio scivolare addosso tanto sono abituata.

Ma non le vado a dire dietro altre cose perché non ne ho la necessità. Io non la giudico, la amo così com’è, e non mi piace che passi per stro**a. Il mio silenzio è proprio dovuto a questo: lei si sfoga, noi le chiediamo e basta“.