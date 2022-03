Non ci resta che il crimine: trama, cast, trailer del film in tv con Alessandro Gassmann e Marco Giallini

TV e Spettacolo

La proposta di Rai2 per la prima serata di giovedì 3 marzo 2022 è la divertente commedia girata da Massimiliano Bruno. Nella pellicola Non ci resta che il crimine spiccano gli attori Marco Giallini, Alessandro Gassman e Gianmarco Tognazzi che interpretano i tre amici Moreno, Sebastiano e Giuseppe. I tre personaggi per sbarcare il lunario si reinventano guide turistiche abusive di un tour alla scoperta dei luoghi simbolo della banda della Magliana ma qualcosa andrà storto e si troveranno di fronte alla vera banda, in un salto indietro nel tempo che li porterà alla corte del celebre Renatino interpretato da Edoardo Leo.

La trama completa, il cast e le curiosità della pellicola.

Non ci resta che il crimine: la curiosità ed il cast del film

Non ci resta che il crimine è una pellicola del 2019 diretta da Massimiliano Bruno, regista ed attore che nel corso della sua carriera dietro la macchina da presa si è affermato come uno degli interpreti migliori della nuova commedia all’italiana grazie a titoli come Viva l’Italia, Gli ultimi saranno gli ultimi ed anche Beata ignoranza.

Molte delle pellicole del regista hanno come comune denominatore la presenza nel cast di Alessandro Gassmann, proprio come accade nel film in onda questa sera su Rai2.

Al fianco del romano compaiono anche Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Edoardo Leo ed Ilenia Pastorelli.

Non ci resta che il crimine: la trama della pellicola

Moreno, Sebastiano e Giuseppe sono tre amici ormai alla frutta che pur di racimolare qualche soldo si reinventano come guide turistiche di uno speciale tour nei luoghi simbolo della banda della Magliana.

Stanchi e sfiancati dal poco successo avranno la chance di risollevare la loro vita quando a causa di un ponte spazio-temporale si ritroveranno nel 1982.

Quello che fu l’anno dei Mondiali di calcio in Spagna nel quale la nostra nazionale trionfò a sorpresa ed anche l’anno delle brutali gesta della famigerata Banda che si ritroveranno di fronte e con la quale finiranno in dei pericolosissimi affari.

Guarda il trailer: