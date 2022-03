Amici anticipazioni della puntata di domenica 6 marzo: gli ospiti in studio e tutti gli allievi scelti per il serale

Programmi TV

Amici torna in onda domenica 6 marzo 2022 con una puntata decisiva in vista della fase serale del programma che si avvicina sempre più. Nel nuovo appuntamento che il pubblico vedrà in onda su Canale 5 a partire dalle 14:00, la classe di allievi al seguito dei professori di Maria De Filippi vivrà una fase cruciale visto che saranno sanciti tutti i talenti meritevoli di sfidarsi per la vittoria finale. Stando alle anticipazioni che girano sul web nello studio del programma andranno in scena delle sfide fondamentali per il destino dei ballerini e cantanti in gara, con questi ultimi che saranno giudicati anche da Cristiano Maglioglio.

Tutte le anticipazioni della nuova puntata ricca di ospiti e colpi di scena.

Amici 2021 anticipazioni degli ospiti della puntata del 6 marzo

Il serale della trasmissione si avvicina a grandi passi e la puntata che andrà in onda domenica 6 marzo 2022 chiarirà molto del futuro dei cantanti e ballerini ancora in corsa per conquistare un posto verso la vittoria finale. Su Canale5 a partire dalle ore 14:00 il nuovo appuntamento condotto da Maria De Filippi svelerà quali saranno gli allievi ammessi al serale al via il prossimo 19 marzo.

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, i professori sceglieranno a chi dare le ultime maglie disponibili sancendo di fatto la rottura di una regola imposta dalla conduttrice.

Per la De Filippi i talenti al serale dovevano essere 14 ma i professori con le loro scelte hanno deciso di premiare ben 18 alunni.

A quelli che già avevano conquistato il pass per il serale si aggiungono dunque i cantanti LDA, Crytical, Gio Montana, Luigi Strangis, Elena Manuele, Calma ed i ballerini Christian Stefanelli, Alice Del Frate e Leonardo Dini.

Stando sempre alle indiscrezioni ed anticipazioni rilasciate in giro per il web la puntata sarà ricca di ospiti tra i quali spiccherà anche Michele Bravi.

All’eccentrico Cristiano Malgioglio è stato dato il compito di giudicare una gara di canto fondamentale per il destino dei cantanti rimasti in gara.

Secondo alcuni poi durante la puntata in onda il 6 marzo 2022 la trasmissione svelerà chi saranno i giudici del prossimo serale: stando ai rumors dovrebbe trattarsi di Stefano De Martino, Giorgia e Giulia Michelin.