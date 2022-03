Davide Silvestri attacca duramente Lulù Selassié: “Non mi faccio mettere i piedi in testa”, il fuori onda

Grande Fratello

Davide Silvestri si è infuriato contro Lulù Selassié per una nomination ricevuta. Nella puntata del 3 marzo, l'attore ha detto in modo diretto la sua sulla principessa.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta arrivando alle battute finali. Mancano, infatti, solo due episodi, prima della finale del famoso reality show.

I concorrenti rimasti in gioco si battono, quindi, con ancora maggiore forza per conquistare un posto nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip6. Anche Lulù e Jessica Selassié, malgrado siano sorelle, hanno avuto degli scontri negli ultimi giorni. Ma la principessa etiope ha avuto un duro confronto anche con un altro concorrente.

Infatti, Davide Silvestri ha attaccato duramente Lulù Selassié.

Davide Silvestri deluso da Lulù Selassié per la nomination

Dopo la puntata di lunedì 28 febbraio del Grande Fratello Vip6, il rapporto tra due concorrenti del reality show si è incrinato.

Si tratta di Davide Silvestri e Lulù Selassié.

La principessa etiope ha nominato, infatti, l’attore, che si è arrabbiato molto. Davide Silvestri non ha apprezzato il fatto che la candidatura all’eliminazione fosse arrivata proprio da Lulù Selassié e si è sfogato con Delia Duran: “Io sono di poche parole e di molti fatti. Le parole è facile sprecarle, i fatti è più difficile farli… Lulù. Non è la nomination in sé… Se me l’avessi fatta tu, non me la sarei presa, perché tu non mi hai mai detto: “Non ti nominerò mai”… Tu non mi hai detto prima delle parole cattive, poi mi hai chiesto scusa“.

L’attore ha svelato che con è la prima volta che viene deluso da Lulù Selassié: “È una cosa che si ripete. Non è una cosa che è successa una volta. È già successa due volte o tre volte“.

Davide Silvestri contro Lulù Selassié nella diretta del 3 marzo del GF Vip6

Davide Silvestri non ha apprezzato la nomination ricevuta da Lulù Selassié. Quando Alfonso Signorini, nella puntata serale del 3 marzo del Grande Fratello Vip6, gli ha chiesto di dire la sua sulla principessa, l’attore l’ha criticata duramente: “Ci sono delle cose che non mi tornano in Lulù….

Dice ‘Vergognati’ a più persone e lei, però, lo dice agli altri e non si fa mai un esame di coscienza, dice che non parla alle spalle e invece parla alle spalle… Maleducata“.

Lulù Selassié ha risposto con parole piuttosto colorite: “Stai parlando a vanvera. Alfonso sta rosicando perché io l’ho nominato. È un rosicone… Parlava male di Alex e appena è arrivato, gli leccava il c***. Mi sono sempre dimostrata per quello che sono, a differenza tua, che sei un falso. Sei solo un falso… Avevi paura che ti buttavano fuori… Stai sempre zitto nell’angolo… A differenza dii Davde mi sono sempre mostrata… Non sono come te che ti nascondi.

Tu sei solo un falso che ti nascondevi dietro a Katia che le leccavi il c*** tutto il giorno“.

Ma Davide Silvestri ha ribadito che, per lui, la principessa è maleducata e bugiarda: “È una bugiarda, si nasconde dietro alle sue paure.

Questa è Lulù, è la persona che vuole il rispetto dagli altri ma non lo porta a nessuno… Una persona che soffre per delle parole che le vengono dette, dovrebbe pensare bene a quello che dice degli altri… Credo che soffra molto anche sua sorella e farebbe di tutto pur di arrivare in confronto a sua sorella“.

Davide Silvestri continua a parlare di Lulù Selassié anche fuori onda

Davide Silvestri e Lulù Selassié hanno avuto un forte scontro durante la puntata del 3 marzo del Grande Fratello Vip6. Anche nella pausa pubblicitaria, l’attore ha continuato a dire la sua opinione sulla principessa etiope in modo molto diretto: “Un’uscita del genere sai che fine facevo? O la faceva Basciano, sai che fine faceva? Sai che cosa gli avreste detto? Finiamola dai… È presuntuosa, è tutto. Mi hanno chiesto delle robe mie personali e questo è quello che si è dimostrata.

Io non le avrei detto certe cose… Adesso mi sono rotto di stare zitto, perché sei una maleducata e io non sto zitto. Non mi faccio mettere i piedi in testa da te, hai capito?“.

Soleil Sorge ha concordato con la sua opinione: “Il suo comportamento è totalmente fuori luogo“.