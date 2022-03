Il Cantante Mascherato, terza puntata: duetti e un messaggio contro la guerra

Programmi TV

Il Cantante Mascherato torna in onda dopo lo stop forzato di settimana scorsa dovuto alla volontà della rete di mantenere un clima dimesso in seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina. La trasmissione condotta da Milly Carlucci nella prima serata di Rai1 di venerdì 4 marzo 2022 ripartirà senza però dimenticare il clima che sta avvolgendo l’attualità mondiale, ospitando la maestra di ballo ucraina Anastasia Kuzmina che lancerà un messaggio di pace al fianco del giovane corpo di ballo della trasmissione. Spazio poi alla gara delle nove maschere rimaste in gara con la giuria di noti investigatori composta da Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna ed Arisa a portare avanti le loro indagini dopo le esibizioni con i nuovi duetti di puntata.

Scopri tutti i nuovi duetti e tutto quello che succederà nel terzo appuntamento di questa edizione de Il Cantante Mascherato.

Il Cantante Mascherato: la terza puntata in onda su Rai1

Milly Carlucci torna al timone de Il Cantante Mascherato nella terza puntata come sempre in prima serata su Rai1. Venerdì 4 marzo 2022 la conduttrice ripartirà con la gara tra le maschere che si aprirà con lo spareggio non visto settimana scorsa tra Drago e Pinguino che sancirà l’eliminazione di una di queste due macchine.

La puntata della trasmissione si aprirà con un momento toccante dedicato al conflitto in Ucraina con la presentatrice che ospiterà una sua amica. Ad esprimere il suo secco no contro la guerra ci sarà l’ucraina Anastasia Kuzmina, nota maestra di Ballando con le Stelle che presenterà anche un progetto benefico per i suoi connazionali, in un toccante spazio condito anche dall’esibizione del giovane corpo di ballo della trasmissione per lanciare un messaggio di speranza e di pace.

Il Cantante Mascherato: i duetti della terza puntata

Le 9 maschere rimaste in gara nella terza edizione dello show continueranno la loro sfida a colpi di esibizioni che saranno condite nuovamente dalla presenza di ospiti per un’altra puntata a base di duetti.

Ad allietare l’esperienza del pubblico ci saranno queste esibizioni:

Volpe- Controvento vs. Pastore Maremmano- Meraviglioso amore mio con Arisa

Camaleonte- Dove si balla vs. Soleluna- Splendido splendente con Mietta

Pesce Rosso- Non voglio mica la Luna vs. Medusa- Amandoti con Fiordaliso

Lumaca- Ciao Ciao vs. Pinguino – Il cucuzzolo della montagna o Drago – Serenere con Cristina D’Avena

Durante la puntata ci sarà anche lo spazio per effettuare il confronto tra Malgioglio e Massimo Lopez, i maggiori indiziati a nascondersi dietro la maschera di SoleLuna.