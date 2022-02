Il Cantante Mascherato 3: tutto quello che c’è da sapere in attesa del debutto del programma di Milly Carlucci

Programmi TV

Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla terza edizione de Il Cantante Mascherato, il programma di MIlly Carlucci che prende il via venerdì 11 febbraio 2022 in compagnia di 12 misteriose maschere e 4 esuberanti giurati.

Questo weekend la trasmissione farà il suo ritorno su Rai1 con il suo consueto carico di mistero e curiosità. Venerdì 11 febbraio 2022 con la conduzione della volutissima Milly Carlucci prende il via la terza edizione de Il Cantante Mascherato, format tra i più vincenti degli ultimi anni. Il pubblico del canale sarà nuovamente interpellato per tentare di smascherare chi ci sia sotto le 12 nuove maschere di questa stagione. Ad aiutarlo ci sarà ovviamente la giuria presente in studio che condurrà le indagini e sarà composta dal ritorno di Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti e dalla new entry Arisa.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Il Cantante Mascherato in vista del debutto dell’11 febbraio 2022.

Il Cantante Mascherato: il via della nuova edizione

Milly Carlucci nella prima serata di venerdì 11 febbraio 2022 è pronta a dare il via alla terza edizione del programma rivelazione degli ultimi anni. Ritornano dunque le affascinanti e misteriose maschere da svelare del format in un totale di 6 puntate ovviamente tutte in onda su Rai1.

Anche in questa nuova edizione il pubblico della trasmissione sarà aiutato dalla concentrata giuria che avrà l compito di giudicare le performance e che per l’occasione si è rinfrescata nei suoi componenti.

Detto delle riconferme di Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti ad abbandonare lo show sono stati sia Patty Pravo che Costantino della Gheradesca, con la loro esclusione che ha aperto le porte alla rilanciatissima Arisa. La cantante passa infatti dall’altra parte dello studio dopo avervi partecipato nascosta sotto il Barboncino e per questo promette di essere già una attenta investigatrice.

Guarda al futuro, potrebbe essere abruzzese ed è un capo indiano… quanti indizi su #icmAQUILA 🦅!

Il Cantante Mascherato: le novità della nuova edizione e quello che succede nella prima puntata

Il programma di Milly Carlucci ha tutte le intenzioni di partire fortissimo e, a differenza di quanto successo gli anni passati, punterà con forza sui duetti che le 12 maschere avranno il modo di mettere in scena con altrettanti grandi della nostra musica.

Da quello che si vocifera sul web e che è stato rilanciato da Fanpage.it, potrebbero prendere parte a questa fase gli amati Orietta Berti, Morgan, Fausto Leali, Cugini di Campagna, Marco Masini, Riccardo Fogli, Cristina D’Avena, Memo Remigi, Mietta, Edoardo Vianello e Cristiano Malgioglio ai quali si aggiungerebbe anche la stessa giudice Arisa.

Ad aspettarli sul palco ci saranno ovviamente le variopinte ed affascinanti maschere di Gallina, Pinguino, Cavalluccio Marino, Camaleonte, Volpe, Pesce Rosso, Medusa, Pastore Maremmano, SoleLuna, Aquila, Lumaca e Drago.