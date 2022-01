Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci svela le prime due maschere dell’atteso programma

Programmi TV

A partire da venerdì 11 febbraio 2022 Milly Carlucci è pronta a tornare in prima serata su Rai1 con la terza attesissima stagione de Il Cantante Mascherato. L’amato programma della televisione pubblica, al quale altri si sono ispirati senza però riuscire ad avere lo stesso successo, sta muovendo grandi passi verso la sua prima puntata della nuova edizione. Ad allietare l’attesa verso la nuova gara ci ha pensato la stessa conduttrice che dai canali social ufficiali della trasmissione ha lanciato in anteprima esclusiva le prime due maschere, che calcheranno il palco della trasmissione insieme alla altre dieci in gara.

Scopri quali sono le prime due maschere in gara nella terza edizione de Il Cantante Mascherato.

Il Cantante Mascherato: le prime due maschere del programma

Il cantante mascherato è pronto a tornare su Rai1 a partire da venerdì 11 febbraio 2022 ovviamente con la conduzione dell’amatissima Milly Carlucci. Il programma rivelazione delle ultime due annate televisive ha tutte le intenzioni di stupire il suo affezionato pubblico con un nuovo variopinto gruppo di maschere che andranno a caccia della vittoria finale.

Saranno ben 12 le maschere in gara nella terza edizione del programma che mano a mano si sta avvicinando alla data del grande debutto.

Nell’accompagnare i telespettatori alla prima puntata dell’iconico show, Rai1 ha pensato di riempire la strada verso il debutto svelando le prime maschere e donando i primi utili indizi.

La stessa conduttrice del programma attraverso il profilo ufficiale di Instagram della trasmissione ha svelato le prime due maschere che nascondono altrettanti personaggi famosi al loro interno. Milly Carlucci è partita con lo svelamento de La Volpe, apparsa fiera con tanto di spade in mano ed avvolta in abiti da pirata per andare all’arrembaggio, per poi raccontarci qualcosa in più di Lumaca, animale imponente con tanto di abiti da sera, cappello a cilindro e gioielli a guarnire il guscio rosso ciliegia.

Il Cantante Mascherato: le voci sulla giuria del programma

Le notizie riguardanti le prime due maschere del programma sono solo le uniche due ufficialità che arrivano ad oggi in merito al programma, con il mistero che resta intorno alla giuria del programma. Qualche giorno fa vi abbiamo infatti raccontato di come Milly Carlucci stia ancora andando alla ricerca del profilo giusto da inserire in giuria al posto del partente Costantino della Gherardesca.

Restano pertanto valide le ipotesi di Arisa, che già ha partecipato alla prima edizione del programma nei panni del Barboncino, ed anche quelle di Morgan ed Iva Zanicchi a darsi battaglia per il posto vacante.