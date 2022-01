Il Cantante Mascherato rinnova i suoi investigatori: la terza stagione con un nuovo ingresso in giuria. Chi è

Programmi TV

Milly Carlucci è pronta a tornare in pianta stabile nella prima serata di Rai1 con la sua Il Cantante Mascherato. Scopri le novità della terza stagione dello show che debutterà a febbraio.

Milly Carlucci è pronta a prendere in mano le redini del venerdì sera di Rai1 con la divertente ed entusiasmante sfida che metterà di fronte i pittoreschi personaggi de Il Cantante Mascherato. Il programma rivelazione delle ultime due stagioni televisive è pronto a tornare in pista subito dopo la prima settimana di febbraio dedicata interamente al Festival di Sanremo. Il particolare show tornerà più in forma che mai ed ha tutta la voglia di stupire il suo affezionato pubblico dando una bella rinfrescata alla sua iconica giuria che certamente dovrà fare a meno di Costantino della Gerardesca, partito verso altri lidi con una esclusiva Sky.

Facciamo il punto sullo status del programma e sulle voci di chi potrebbe prendere il posto del giurato nel bancone messo di fronte al palco presidiato dall’amata Milly Carlucci.

Il Cantante Mascherato: le novità della terza stagione

Il sorprendente programma dal titolo Il cantante mascherato è pronto a tornare su Rai1 a partire da febbraio 2022. I venerdì del mese a partire dall’11 saranno tutti occupati dalle variopinte maschere portate sul palco dai personaggi scelti da Milly Carlucci e dalla sua folta squadra di autori.

La terza edizione del programma andrà a caccia del degno erede di Teo Mammuccari e Red Canzian, trionfatori delle prime due edizioni, in un clima di totale rinnovamento dopo i saluti di Raimondo Todaro e Costantino della Gherardesca.

Il ballerino, recentemente passato a Mediaset, non ricoprirà più il ruolo di coreografo del programma ed il suo posto vacante verrà occupato da un’altra apprezzata conoscenza di Ballando con le Stelle. Stiamo parlando di Simone di Pasquale che rimane nel programma dopo aver ricoperto nella scorsa stagione il ruolo di investigatore speciale al fianco di Sara Di Vaira, la ballerina che sarà nuovamente presente in queste vesti.

Il Cantante Mascherato: chi prende il posto di Costantino della Gherardesca? Le voci

Detto del cambio di coreografo de Il Cantante Mascherato non resta che concentrarci sul posto in giuria rimasto vuoto dopo l’addio di Costantino della Gherardesca.

L’eccentrico e scanzonato conduttore televisivo ha infatti salutato Rai1 dopo aver firmato un contratto in esclusiva per Sky e così facendo ha dato il via alla girandola di voci su chi potrebbe sostituirlo.

Detto che la giuria del programma dovrebbe rivedere in toto la partecipazione di Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti, mentre ancora non si sa nulla in maniera ufficiale della scelta sull’altro giudice Patty Pravo, si rincorrono le voci sul quinto giudice de programma.

Pare che negli ultimi giorni stia prendendo forza la candidatura di Arisa, già nella prima edizione del programma nei panni del Barboncino e fresca vincitrice di Ballando con le Stelle che il pubblico di Rai1 apprezzerebbe di certo rivedere sul canale, mentre trovano meno forza ma comunque risonanza anche quelle legate a Morgan e Iva Zanicchi, come riportato da TvBlog.it.