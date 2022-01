Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci presenta Arisa come quarto giudice ed anche una grande novità

Programmi TV

Ultimi preparativi per il programma che tornerà su Rai1 a partire da venerdì 11 febbraio 2022. Milly Carlucci è ormai pronta a dare il via alla terza edizione del fortunato format de Il Cantante Mascherato e dopo aver svelato le 12 nuove ed affascinanti maschere ha finalmente svelato chi prenderà posto tra i giurati. Dopo aver annunciato il ritorno di Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti la conduttrice ha presentato la quarta investigatrice di questa stagione: Arisa. Le novità però non finiscono qui, dato che la stessa Milly ha svelato la nuova vera rivoluzione del programma.

Il Cantante Mascherato: Arisa è il quarto giudice

Arisa passa dall’altra parte dello studio de Il Cantante Mascherato. Dopo la partecipazione alla prima sorprendente edizione del programma nei panni di Unicorno, la cantante rivelatasi anche una provetta ballerina si tuffa in questa nuova avventura vestendo i panni della investigatrice.

A dare la notizia è la stessa Milly Carlucci che ospite Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini ha dato l’annuncio ufficiale. Un ruolo tutto nuovo quello di Rosalba che di camuffamenti e cambi di abito se ne intende veramente. L’artista dalla bellissima voce infatti si è già fatta apprezzata come giudice, ballerina, professoressa di un talent ed anche come concorrente, dimostrando indubbio doti di adattarsi bene a più contesti.

A lei ed agli altri 3 giudici il difficile compito di svelare le identità delle 12 maschere di questa terza edizione: chi si nasconderà dietro Gallina, Pinguino, Cavalluccio Marino, Camaleonte, Volpe, Pesce Rosso, Medusa, Pastore Maremmano, SoleLuna, Aquila, Lumaca e Drago?

L’importante novità della terza edizione de Il Cantante Mascherato

Milly Carlucci nel corso di queste settimane si è resa protagonista di tutte le anticipazioni sul programma che il pubblico si troverà davanti a partire dal 11 febbraio 2022.

Ultimo annuncio ma non meno importante è stato quello che la conduttrice in persona ha dato durante l’appuntamento speciale de L’Eredità dedicato al Festival di Sanremo.

La presentatrice ha svelato che per la prima volta nel programma le maschere interagiranno direttamente con la loro voce con i 4 giurati. Una novità assoluta per il format che negli anni passati concedeva alle maschere di parlare attraverso dei filmati registrati ricchi di indizi. Questa volta le 12 maschere potranno interagire e rispondere alle domande della giuria parlando con la loro voce ovviamente camuffata ad hoc.