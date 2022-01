Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci svela tutte le maschere della terza edizione del programma

Programmi TV

Il programma tornerà sugli schermi di Rai1 a partire da venerdì 11 febbraio 2022 per la gioia di Milly Carlucci e dei suoi tanti affezionati ammiratori. La terza attesissima stagione de Il Cantante Mascherato porterà con se ben 12 nuove ed affascinanti maschere che la stessa conduttrice ci ha tenuto a mostrare in anteprima sui canali social ufficiali della trasmissione. Dopo aver svelato le prime due qualche giorno fa, stiamo parlando di quella fiera e piratesca della Volpe oltre a quella elegante e sui generis della Lumaca, la conduttrice è tornata a farsi vedere sui social per annunciare le altre dieci maschere che lotteranno per conquistare il gradino più alto del podio della trasmissione.

Tutte le maschere che vedremo sul palco de Il Cantante Mascherato in onda su Rai1 a partire da venerdì 11 febbraio 2022.

Il Cantante Mascherato anticipazioni

Il cantante mascherato si avvicina al suo grande debutto che andrà in scena su Rai1 nella prima serata di venerdì 11 febbraio 2022. Le tappe di avvicinamento al programma condotto da Milly Carlucci e divenuto un piccolo cult sono costellate dal susseguirsi di notizie che non fanno altro che incuriosire maggiormente il già attento pubblico della trasmissione.

Se da un lato le notizie che arrivano sulla giuria del programma non hanno ancora trovato uno straccio di ufficialità, vi avevamo riportato questi rumors proprio qualche tempo addietro, dall’altra parte è diventato ufficiale il cast delle maschere che il pubblico dovrà svelare. Ci ha pensato la stessa conduttrice a svelare tutte e 12 le maschere che calcheranno il palco della trasmissione, rendendo note le dieci mancanti dopo quelle già svelate della Volpe e della Lumaca.

Tutte le dodici maschere della terza edizione di Milly Carlucci

La trasmissione sulla propria pagina ufficiale di Twitter ha lasciato spazio alle dichiarazioni della Carlucci che ha presentato nell’ordine la Gallina, ammaliante e fascinosa nel suo piumaggio blu, il Pinguino dalle giovani sembianze, il Cavalluccio Marino che splende con i suoi colori sgargianti, un Camaleonte pronto a cambiare colore all’occorrenza.

Al contrario di quanto si pensi è uno spirito indipendente!

La nona maschera protagonista di questa edizione è #icmPASTOREMAREMMANO 🦮

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/w8KwLTEZS8 — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 21, 2022

Ed ancora un Pesce Rosso sexy ed in cerca di riscatto a cui si aggiunge una elettrizzante Medusa, la nona maschera è invece un solitario ma accudente Pastore Maremmano a cui si aggiunge la misteriosa ed ambivalente SoleLuna. Le ultime due maschere presentata dalla conduttrice sono invece quella dell’Aquila e del maestoso Drago.