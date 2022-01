Il Cantante Mascherato 2022: Milly Carlucci svela le prime anticipazioni sul cast della terza edizione

TV e Spettacolo

Manca sempre meno all’inizio della terza edizione de Il Cantante Mascherato. Il programma tornerà su Rai 1 il prossimo 11 febbraio 2022 e alla conduzione dello show ci sarà di nuovo l’instancabile Milly Carlucci. La conduttrice ha già dato qualche anticipazione sulle maschere di quest’anno sul suo profilo Instagram, ma ciò che stuzzica maggiormente il pubblico è la voglia di sapere chi si cela sotto i costumi de Il Cantante Mascherato. Gli artisti dovranno cimentarsi in prove di canto e ballo dietro a dei travestimenti, e la giuria dovrà scoprire la loro identità. Ovviamente non sapremo chi saranno i concorrenti dello show sino alla loro eliminazione, ma nonostante ciò nelle ultime settimane stanno circolando sul web i primi rumors e sono spuntati fuori già diversi nomi.

Scopriamo insieme chi potrebbe celarsi dietro ai travestimenti di questa terza edizione.

Il Cantante Mascherato 2022: il format, il nuovo cast e anticipazioni

Ormai punto fermo dell’intrattenimento in prima serata di Rai 1, Il Cantante Mascherato è tratto dal format inglese dello show “The Masked Singer”. In sostanza il pubblico segue le performance artistiche dei vip mascherati e alla fine, esattamente come fa la giuria, prova a scoprire l’identità che si cela sotto i costumi.

Nella prima edizione del 2020, a vincere lo show era stato Teo Mammucari, con il costume da Coniglio, mentre in quella dello scorso anno Red Canzian dei Pooh, travestito da Pappagallo. Quest’anno invece vedremo sotto i riflettori dei nuovi personaggi. Sul web spuntano già i primi nomi, tra cui quello della cantante Ivana Spagna, del comico Giorgio Panariello fino ad arrivare a Cristina D’Avena, nota interprete di sigle di cartoni animati. Recentemente è venuto fuori anche il nome della terza classificata a Ballando con le Stelle 2021, Sabrina Salerno.

Ancora nulla di certo, ma solo voci di corridoio che verranno confermate o smentite durante la messa in onda del programma.

Il Cantante Mascherato, le anticipazioni: Pierpaolo pretelli e Simone di Pasquale

Al momento, una delle partecipazioni più chiacchierate sarebbe quella di Pierpaolo Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip attualmente fidanzato con Giulia Salemi. I rumors dicono che lo showman sia stato messo nella lista dei personaggi de Il Cantante Mascherato. Ovviamente precisiamo che si tratta solo di indiscrezioni e per adesso nulla è stato ancora confermato.

Una delle presenze assicurate nella terza edizione sarà invece Simone di Pasquale. Il ballerino professionista curerà le coreografie dello show, sostituendo Raimondo Todaro, ora impegnato nella scuola di Amici con il ruolo di professore di danza. Secondo i rumors un’altra new entry potrebbe essere Vito Coppola. Il ballerino era stato maestro di Arisa a Ballando con le Stelle.

La giuria: i veterani e i nuovi arrivati

Le uniche certezze che si hanno sulle partecipazioni di quest’anno allo show riguardano la giuria. Vedremo di nuovo Flavia Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti, che avevano partecipato anche alle due edizioni precedenti.

Invece Costantino della Gherardesca e Patty Bravo (anche loro giudici nella seconda edizione) verranno sostituiti in questa da dei nuovi giudici.

Si vociferano già dei nomi, tra cui quello di Morgan e quello di Arisa, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Le maschere de Il Cantante Mascherato: rivelati i primi costumi

A differenza degli anni passati, quest’anno le maschere che vedremo durante lo show saranno ben 12, e non 10 come nelle scorse edizioni. La conduttrice Milly Carlucci qualche giorno fa ha dato le prime anticipazioni sui personaggi che saranno protagonisti dello show.

In particolare ha svelato tramite un video sul suo profilo Instagram il primo personaggio: quest’anno ad aprire le danze de Il Cantante Mascherato sarà il personaggio della Volpe, del quale giuria e telespettatori dovranno scoprire l’identità. Il personaggio in questione non sarà una semplicissima volpe, ma sarà tematizzato in stile piratesco. Il costume della Volpe avrà degli stivali, un grande cappello da pirata e due scimitarre.

Milly svela anche una seconda maschera. «È Lumaca: è vestita da sera con un frac e la chiocciola rosso ciliegia tempestata di Swarovski». Tutti questi dettagli non sono dati per caso, ma anzi possono aiutare a capire quale personaggio si cela dietro il travestimento. Per scoprire le restanti 12 maschere dovremo aspettare l’inizio del programma, in onda su Rai 1 dall’11 febbraio.