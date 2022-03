Nathaly Caldonazzo contro Alessandro Basciano, resa dei conti al Grande Fratello Vip: “Vergognati”

Grande Fratello

Arriva la resa dei conti tra Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo nello studio del Grande Fratello Vip. Dopo lo scontro nella Casa sulle presunte frasi rivolte dall’attrice a Jessica Selassié, i due ex concorrenti si ritrovano faccia a faccia per cercare di chiarire. Tuttavia gli animi si scaldano subito e l’attrice non perdona il tradimento a suo dire subito da Basciano: volano accuse in diretta.

Alessandro Basciano contro Nathaly Caldonazzo: la resa dei conti

Lo studio del Grande Fratello Vip diventa teatro, questa sera, di un acceso confronto. A ritrovarsi faccia a faccia sono Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano, sulle scorie della furibonda litigata avuta nella Casa nella scorsa puntata.

L’ex corteggiatore, infatti, nei giorni precedenti aveva accusato l’attrice di aver etichettato Jessica Selassié con un’espressione irriguardosa. Nathaly tuttavia ha sempre negato e anche Alfonso Signorini, al termine delle ricerche da parte degli autori, ha ammesso che nelle clip non ci sono riferimenti a quel momento. La querelle dalla Casa è passata all’esterno, con entrambi i concorrenti eliminati che hanno avuto da ridire anche fuori. L’attrice, in particolare, ha minacciato azioni legali verso Basciano per i toni e le parole a lei rivolte in Casa.

Questa sera lo scontro si sposta in studio, con l’attrice che si dice delusa dai comportamenti di Alessandro: “Ho ricevuto da te una pugnatala alle spalle gratuita. Ti ho accolto all’inizio come un amico, poi come un fratello piccolo al quale davo consigli. Mi sono sentita pugnalata alle spalle“.

Nathaly Caldonazzo sbotta contro Basciano: “Vergognati di che uomo sei“

Alessandro Basciano torna a parlare del video incriminato, che alla fine non esisterebbe: “Chi ha rovinato il GF a tutti sei tu. Non insisto sul fatto del video, si vede che ho sentito male, anche se non era così.

Hai avuto il tuo momento di gloria, abbiamo chiarito e non ho niente da dirti. Perché chi parla di diffide sei tu.

Chi ha rovinato con le parole, gravi, sei te. Ci sono tutti quanti testimoni, eri aggressiva nei confronti di tutti“. Nathaly però passa subito all’attacco dicendosi ferita da lui: “No Alessandro, io ti ho sempre difesa e tu mi hai pugnalato alle spalle“. E, vedendo l’insistenza di Alessandro sulla clip che alla fine non è stata rilevata, sbotta contro di lui: “Vergognati di che uomo sei, di che amico sei. Ribadisco, non c’è un video“.

Alessandro Basciano però continua a confermare la sua teoria e la volgarità delle presunte parole dell’attrice, descrivendo come a suo dire siano andate le cose: “Non mi inventerei niente perché non ho niente contro di te. Ha fatto una confidenza a Sophie sotto le coperte, che poi l’ha rigirata a Jessica. Ma chiudiamola qua, tanto rimane una cosa tra me e te“.