Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano litigano furiosamente al GF Vip: in arrivo provvedimenti legali

Grande Fratello

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo, prima di uscire dalla casa, hanno avuto una lite furiosa a causa delle recenti dichiarazioni attribuite alla showgirl. Dato lo scontro piuttosto acceso, entrambi oggi sembrano piuttosto determinati a procedere legalmente l’uno contro l’altro.

Lite furiosa tra Nathaly e Alessandro: cos’è successo durante la diretta

Durante la puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano sono stati eliminati dal televoto ma, prima di varcare la porta rossa, hanno litigato animatamente a causa delle ultime dichiarazioni attribuite alla showgirl su cui in questi giorni anche i fan discutono sui social.

Nonostante non siano presenti dei video che inchiodano la Caldonazzo, i gieffini in più occasioni si sono soffermati sull’accaduto, rivelando anche al pubblico cos’avrebbe detto la donna di così grave da meritare la squalifica. Ciò che ha attirato maggiormente la loro attenzione è che prima Nathaly sarebbe apparsa preoccupata e sicura che gli autori avrebbero preso provvedimenti, poi avrebbe rigettato in toto le accuse mosse dalle principesse Selassié, accusandole di essersi inventate tutto.

Proprio per questo ieri, durante la diretta, Alessandro Basciano ha sollevato di nuovo la questione: “Le cose le hai dette tutte, non mi far passare per bugiardo, non te le fanno uscire. È tutto registrato, ti ho anche tutelato” ma, proprio sul più bello, Alfonso Signorini è intervenuto per placare gli animi; ha infatti dichiarato che sono stati controllati i video (mai andati in onda) e che le dichiarazioni della donna non hanno necessitato di una punizione.

Il ragazzo però non ha accolto la notizia nel migliore dei modi e, fuori onda, ha continuato a litigare con la coinquilina, arrivando ad affermare che la Caldonazzo sarebbe stata protetta dagli autori: “Ti stanno tutelando e ti va di c**o.

Sai perché? Quelle parole le hai dette, secondo te io invento una cosa del genere? Ringrazia Dio che non c’erano le telecamere e che ti sei tolta il microfono. Che vergogna, che falsa“.

Inutile dire che la situazione è degenerata in brevissimo tempo e l’attrice avrebbe pronunciato anche delle parole poco carine nei confronti di Basciano: “Ma se tutti dicono che non esiste questa cosa, ma come ti permetti? Stai zitto, imbecille“. A quel punto l’ormai ex gieffino ha sbottato urlando che l’avrebbe diffidata per le offese pronunciate dalla Caldonazzo.

Nathaly Caldonazzo denuncerà Alessandro Basciano: le affermazioni dell’ex gieffina sui social

Sembra però che la discussione non sia finita lì e che potrebbe avere ulteriori strascichi; stando a quanto riportato da Fanpage, infatti, non è solo Basciano a voler diffidare la Caldonazzo, ma anche quest’ultima sarebbe determinata a denunciarlo.

Sfogandosi su Instagram dopo la sua eliminazione, la donna avrebbe risposto ad alcuni utenti che le hanno chiesto cosa sarebbe successo con l’ex gieffino (in quel momento non era ancora stato diffuso il video del fuori onda sopra proposto).

Un utente in particolare avrebbe poi affermato che Nathaly dovrebbe denunciare il ragazzo per calunnia e, a quel punto, l’attrice avrebbe risposto scrivendo: “Lo farò infatti“.

Probabilmente, quindi, la pesante situazione che si è creata nella casa potrebbe avere delle conseguenze anche fuori, dal momento che entrambi sembrano determinati a procedere per vie legali. Chissà se saranno coinvolti ulteriormente anche gli altri gieffini, che hanno ascoltato sia le presunte dichiarazioni della Caldonazzo che la lite avuta con Alessandro prima di uscire dalla casa.