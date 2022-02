Nathaly Caldonazzo preoccupata per la squalifica al GF Vip: i gieffini spifferano cos’ha detto di grave

Grande Fratello

In queste ultime ore l’equilibrio della casa del Grande Fratello Vip è stato sconvolto da alcune misteriose dichiarazioni – finora censurate – che Nathaly Caldonazzo avrebbe detto durante una lite avvenuta con Jessica Selassié. Ancora prima della diretta infatti, Sophie Codegoni era sicura che gli autori avrebbero preso provvedimenti, dal momento che le dichiarazioni della coinquilina – secondo il parere di tutti i concorrenti rimasti – erano piuttosto gravi.

Come sappiamo però, l’unica ad uscire nel corso dell’ultima diretta è stata infine Katia Ricciarelli, ma l’atteggiamento avuto in queste ore, ha procurato alla Caldonazzo una nomination.

Come se non bastasse, gli inquilini hanno anche rivelato quali sono le frasi censurate che la la donna avrebbe pronunciato – forse anche per rendere partecipi i fan di cosa stia accadendo (dal momento che proprio a loro adesso spetta il compito di votare per farla uscire).

Nathaly Caldonazzo: cos’è accaduto nella casa del Grande Fratello in queste ore

Soltanto ieri i fan del Grande Fratello Vip si sono riversati sui social nel tentativo di capire cosa sia successo tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié, dal momento che quest’ultima insieme a Sophie Codegoni e Miriana Trevisan, si sono ritrovate in giardino per parlare di alcune gravi dichiarazioni fatte dalla coinquilina.

Sforzo vano quello del pubblico, considerando che sui social non si trovava alcuna clip che inchiodasse la showgirl, e il mistero è cresciuto sempre di più. Nel video diffuso ieri, Sophie era assolutamente certa che la coinquilina sarebbe stata squalificata proprio per le sue parole, ma l’audio è stato interrotto proprio mentre le tre ricordavano cos’era successo nella casa in quelle ore.

Come sappiamo, però, Nathaly non è stata allontanata dal programma – ed ad uscire ieri sera è stata solo Katia Ricciarelli.

Nonostante ciò la donna è finita in nomination e ora spetta al pubblico votare per farla uscire o, eventualmente, salvarla. Forse anche per questo, i gieffini hanno fatto il punto della situazione, rivelando cos’ha detto la Caldonazzo di così grave da rischiare l’uscita dal reality.

I gieffini sbugiardano Nathaly Caldonazzo rivelando le sue dichiarazioni contro le Selassié

Ieri sera dunque anche Nathaly Caldonazzo ha espresso preoccupazione per la possibile squalifica dal Grande Fratello Vip a causa se alcune clip fossero mostrate; poco prima però Alfonso Signorini ha spiegato ufficialmente che le sue dichiarazioni non sono nemmeno mai arrivate al pubblico: “Se si è deciso di non prendere provvedimenti vuol dire che andava bene così.

La frase a cui si allude non è mai andata in onda“.

ADESSO DITEMI CHE NON È TUTELATA.

Se pensi alla squalifica SAI di aver detto determinate cose. #jeru pic.twitter.com/roiSl6kzr4 — rossella🤺 (@unagiaslifes) February 25, 2022

Ma cos’avrà detto di così compromettente la showgirl? A rivelarlo è stata Sophie Codegoni durante le nomination, momento in cui ha riferito: “Ha detto che sono protette dagli zingari perché sono delle zingare e ha poi detto una frase a sfondo razziale“. Nono finisce qui però, perché anche Jessica ha raccontato di altre terribili affermazioni fatte dalla coinquilina: “Tu hai detto che il fatto che io ti abbia accusato di aver rubato il cibo, è comparabile al fatto che tu ti sia fatta sco***e da 10 n***i, che è un’offesa gravissima a quel tipo di comunità“.

Durante la diretta, comunque Nathaly Caldonazzo ha rigettato in blocco le accuse, anche se – come abbiamo visto – è preoccupata per il fatto che le clip possano vedere la luce (dettaglio che indica che, forse in realtà, qualcosa di grave è stato detto). A dare manforte alla principessa è poi intervenuta, dopo la diretta, anche Sophie, che è tornata sull’argomento con gli altri inquilini rivelando che la showgirl avrebbe anche dato della scimmia alla Selassié: “Ti giuro su mia madre, ha detto “state urlando come scimmie” a Jessica e Lulù.

È anche andato in onda“.

Non si mette bene, dunque, per la Caldonazzo, che ora (più che la squalifica) dovrebbe temere il giudizio che il pubblico si è fatto dopo aver ascoltato tutte le versioni dei fatti raccontate in queste ore da diverse gieffine. È infatti possibile, a questo punto, che i fan possano decidere di eliminarla sulla base di quanto ascoltato, soprattutto perché tutti i concorrenti sembrano d’accordo su quanto accaduto e hanno dato versioni simili dell’accaduto.