Tina Cipollari quasi invisibile a Uomini e Donne, cos’è successo? Maria De Filippi: “Morta resuscitata”

Uomini e Donne

Tina Cipollari ha ricoperto, nuovamente, un ruolo da protagonista nella puntata del 4 marzo di Uomini e Donne. L’opinionista è riuscita a litigare, perfino, con il tecnico delle luci. Regalando un siparietto simpatico al pubblico da casa, in cui è intervenuta anche Maria De Filippi.

Si è chiusa, invece, la frequentazione tra Pinuccia e Alessandro.

Tina Cipollari contro le luci dello studio di Uomini e Donne

Tina Cipollari ha rallegrato la puntata del 4 marzo di Uomini e Donne. La trasmissione televisiva non potrebbe essere la stessa senza l’amata opinionista. Non avendo motivi per litigare con Gemma Galgani, Tina Cipollari se l’è presa col tecnico delle luci: “Vuoi che ti leggo su Instagram cosa mi scrivono?… Gemma sembra che ha 40 anni… Un complotto contro me e Gianni, a questo punto… Quella schifosa è proprio su di me e su di Gianni… Io non voglio litigare… Mi devo togliere sti sassolini dalla scarpa”.

Il malcapitato, Emanuele, ha dovuto cambiare le luci che puntano sull’opinionista, alla ricerca di una: “Luce, effetto nebbia”. Praticamente, Tina Cipollari si è dissolta nella nuova luminosità dello studio.

Maria De Filippi ha mostrato tutta la sua ironia, commentando la scena: “Da casa gli piglia un colpo, pensano che tu sia diventata una morta resuscitata… Tina sembri un’aliena”.

Alessandro finalmente chiude con Pinuccia a Uomini e Donne

Era nell’aria da un po’ di settimane ed è accaduto.

Alessandro ha chiuso la sua discussa frequentazione con Pinuccia. Un feeling, che è sempre stato solo un’amicizia e niente di più, ma, che negli ultimi tempi, stava degenerando. La Dama, infatti, attaccava gratuitamente il Cavaliere, che sembrava essere in tutto e per tutto suo succube.

Ma Alessandro, adesso, ha deciso di frequentare un’altra Dama: “Ho sentito le campane”. Pinuccia non l’ha presa per niente bene: “A me hai preso in giro ben bene, ma non importa… Delusa… Presa ai fondelli… Non mi volevi bene, era tutta finzione… Hai cambiato bandiera”.

Ma, chi è causa del suo mal pianga sé stessa.