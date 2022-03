Affari tuoi formato famiglia, terza puntata su Rai1: tutti gli ospiti di Amadeus

Programmi TV

Amadeus continua ad tenere in mano le redini di Affari tuoi formato famiglia. La nuova versione dello show continua il suo viaggio nella prima serata del sabato di Rai1, nonostante la sfida quasi impossibile contro Canale5 e la C’è posta per te di Maria De Filippi. Il programma sabato 5 marzo 2022 arriva alla terza puntata, come sempre divisa in due parti, in compagnia della co conduttrice Giovanna Civitillo, del perfido Dottore e di un nuovo carico di attesi ospiti. Nella prima partita giocherà di nuovo un concorrente accompagnato dai propri parenti per andare in cerca del premio più alto da vincere del valore di 300mila euro, mentre la stessa somma nella seconda partita dal titolo di Pacchi Celebrity sarà messa a disposizione per uno scopo benefico al cospetto di un Vip e della sua famiglia al seguito.

Affari tuoi formato famiglia: il terzo appuntamento condotto da Amadeus

Sabato 5 marzo 2022 Rai1 ospita il terzo appuntamento di Affari tuoi formato famiglia a partire dalle ore 21:30 circa. Amadeus torna al fianco dei concorrenti per sfidare il Dottore più famoso della televisione, in compagnia di sua moglie Giovanna Civitillo a farle da perfetta spalla.

Il conduttore, nuovamente confermato alla guida del Festival di Sanremo, continua l’esperimento con il nuovo format della rete ammiraglia nel quale la trasmissione si splitta in due appassionanti partite.

Affari tuoi formato famiglia: gli ospiti del terzo appuntamento

La terza puntata della trasmissione nella prima parte vedrà nuovamente una famiglia italiana andare a caccia dei ricchi premi nei famosi pacchi del gioco ed al loro fianco ci sarà la presenza di Iva Zanicchi a cercare di dargli una mano.

La seconda parte del programma intitolata Pacchi Celebrity la sfida al dottore sarà lanciata dalla famiglia e dagli amici di Christian De Sica.

Di fronte a lui a stringere tra le mani i loro premi ci saranno anche Serena Autieri ed Eleonora Giorgi.