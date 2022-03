Fosca Innocenti 2 si farà: il futuro della serie con Vanessa Incontrada nelle parole dell’attrice

Serie TV - Fiction

Fosca Innocenti avrà un secondo capitolo? Le dichiarazioni di Vanessa Incontrada sembrano non lasciare dubbi in merito, dando una speranza ai tanti fan.

Gli spettatori di Canale 5 si sono goduti l’ultima puntata della fiction proprio nella prima serata di venerdì 4 marzo 2022, quando si sono concluse le vicende del personaggio interpretato da Vanessa Incontrada. La spagnola ha ben figurato nei panni di Fosca Innocenti, il vicequestore di Arezzo dotata di un fiuto sopra la media che le faceva cogliere aspetti nascosti dei casi più intricati. La stessa attrice nel corso di una intervista ha chiarito quale sarà il futuro della serie tv che ha conquistato gli spettatori della rete Mediaset, vogliosi di capire se il progetto avrà un futuro che racconterà le nuove vicende di Fosca.

I fan della fiction possono ritenersi contenti, visto che le dichiarazioni della Incontrada sembrano parlare chiaro senza lasciare dubbi.

Fosca Innocenti: il bilancio della prima stagione

Nella prima serata di ieri si è conclusa la prima stagione della fiction che ha visto protagonista il personaggio interpretato da Vanessa Incontrada. Le quattro puntate andate in onda nell’ultimo mese hanno conquistato il pubblico di Canale 5 rimasto orfano del Grande Fratello Vip 6 nella stessa prima serata del venerdì, ricoprendo d’affetto l’intero progetto.

Fosca Innocenti anche nell’ultimo appuntamento si è ben difesa contro le maggiori concorrenti nella gara degli ascolti, finendo in seconda posizione dietro sola ad un calante Il Cantante Mascherato, chiudendo in bellezza con con 3.398.000 spettatori per uno share medio pari al 16.5%.

Fosca Innocenti 2: Vanessa Incontrada svela il futuro della fiction

I dati confortanti sugli ascolti lasciano ben sperare sul futuro della serie tv ed a confermare le sensazioni positive sul progetto sono arrivate le dichiarazioni chiare di Vanessa Incontrada.

L’attrice spagnola sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha infatti svelato di come Fosca Innocenti 2 si farà, visto che si sta già lavorando alla scrittura della seconda attesa stagione.

In particolare la Incontrada ha parlato della splendida chimica che si è creata con le altre interpreti del progetto, svelando di avere una chat con loro nella quale si stanno preparando a girare la seconda stagione. A precisa domanda sulla lavorazione del secondo capitolo ha dichiarato che “Siamo in fase di scrittura. Fosca avrà un antagonista“, rendendo felici i tanti milioni di fan del progetto.