Barbara D’Urso presto nonna? Il mistero sui figli della conduttrice, a Verissimo Silvia Toffanin cerca la verità

Programmi TV

Si infittisce il mistero su Barbara D'Urso, che a breve potrebbe diventare nonna. A Verissimo la conduttrice non ne parla, ma Silvia Toffanin vuole vederci chiaro: il siparietto in studio.

A Verissimo siparietto tra Barbara D’Urso e Silvia Toffanin su un mistero che sta circolando in questi giorni, e che vede coinvolta proprio Barbarella. La padrona di casa, nel corso dell’intervista, le parla dei rumors che la vorrebbero nonna a breve. La conduttrice cerca di sviare il discorso, spiegando come in questo momento non ne possa parlare: si infittisce il mistero, con la Toffanin che vuole vederci chiaro.

Barbara D’Urso e i rumors: la conduttrice sarà presto nonna?

Barbara D’Urso si racconta a tutto tondo a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. La conduttrice è pronta al debutto su Italia1 con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, a partire dal 15 marzo, che la vede alla conduzione del programma per la prima volta.

Un atteso ritorno in prima serata per la conduttrice che, nel salotto del talk di Canale 5, si lascia andare ad alcune dichiarazioni sulla carriera e sulla vita privata.

In particolare, nel corso dell’intervista, Silvia Toffanin stuzzica la sua ospite su un argomento che sta spopolando nelle ultime settimane e su cui Barbarella non è ancora intervenuta. La conduttrice, infatti, commenta la notizia uscita in questo periodo che la vorrebbe nonna a breve: “Non so come sia uscita questa notizia, perché tu sai che io dei miei figli non parlo, sono molto riservata e loro sono molto riservati“.

E aggiunge, lasciando la verità nel mistero: “Questa cosa riguarderebbe me se fosse vera, ma riguarda soprattutto loro. Nella mia vita loro sono qua, sono molto discreti entrambi, per cui non ne posso parlare“.

Barbara D’Urso svia il discorso, Silvia Toffanin la mette sotto torchio

A quel punto Silvia Toffanin vuole vederci chiaro e, parlando della sua risposta, le fa notare: “Però non hai detto ‘no’“. Barbara D’Urso però è inamovibile e non vuole aprire bocca: “Non ne posso parlare“.

Una risposta che porta la padrona di casa a urlare “Auguri!” accompagnata dagli applausi e dalle urla in studio.

Barbarella vuole però smorzare ogni entusiasmo: “Non ho detto neanche ‘sì’“. E, all’ipotesi di diventare nonna in futuro, confessa a cuore aperto: “Semmai dovesse accadere un giorno, tra tantissimi anni, sarei pazza di felicità“. Silvia Toffanin tuttavia è convinta che la sua ospite stia nascondendo la verità e che realmente a breve diventerà nonna. Cercando di smascherare questo presunto segreto di Pulcinella, confessa alla sua ospite: “Hai la faccia proprio da nonna oggi“.

Lo studio viene inondato di applausi e risate, con la D’Urso che si alza dalla sua postazione fingendo ironicamente di abbandonare lo studio. Il mistero su Barbara D’Urso presto nonna si infittisce, con la stessa conduttrice che non ha messo definitivamente a tacere tali rumors. Novità in arrivo nella sua famiglia?