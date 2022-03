Che tempo che fa anticipazioni, i temi e gli ospiti della puntata del 6 marzo 2022

Programmi TV

Che tempo che fa torna in onda domenica 6 marzo 2022 con una nuova puntata che affronterà il delicato tema del conflitto in Ucraina. Scopri tutti gli ospiti di puntata.

Che tempo che fa torna in onda su Rai3 nella prima serata di domenica 6 marzo 2022. La trasmissione condotta da Fabio Fazio nel nuovo appuntamento tornerà purtroppo ad occuparsi del conflitto scoppiato in Ucraina dopo aver dedicato allo stesso argomento la puntata andata in onda la scorsa settimana. Il programma analizzerà nuovamente la situazione che sta sconvolgendo gli equilibri mondiali dopo l’offensiva della Russia in compagnia di giornalisti ed ospiti, oltre che con il collegamento degli inviati che dal posto stanno seguendo il conflitto.

Per alleggerire il tema della puntata tornerà poi tutta la folta squadra della trasmissione capitanata da Luciana Littizzetto e da Filippa Lagerbåck e composta da Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed ovviamente Orietta Berti.

Per l’occasione tornerà anche il divertente Tavolo di fine puntata, per riprendere con leggerezza il naturale corso di Che tempo che fa.

Che tempo che fa: la puntata di domenica 6 marzo

Fabio Fazio questa sera torna al centro dello studio di Che tempo che fa per condurre la nuova puntata in onda su Rai3 a partire dalle ore 20:00. Il nuovo appuntamento con la trasmissione tornerà ad occuparsi della delicata situazione che si sta vivendo in Ucraina, con i temi leggeri e scanzonati della trasmissione che in un primo momento lasceranno il passo ai temi drammatici legati al conflitto tra Russia ed Ucraina.

Sul tema interverranno diversi giornalisti, ospiti e corrispondenti impegnati a raccontare il conflitto dal campo di battaglia con il pubblico che ascolterà anche le parole di Andrij Shevchenko, ex campione del Milan ed ora allenatore di calcio con un passato come guida tecnica della nazionale Ucraina.

Il Tavolo di Che tempo che fa: chi partecipa alla parte finale della trasmissione

Dopo una settimana di pausa tornerà a chiudere la serata di Che Tempo Che Fa il consueto e divertente Il tavolo, con il compito di alleggerire i temi cupi della prima parte di puntata.

A cercare di strappare una risata al pubblico da casa ci sarà la squadra fissa con la presenza dello spumeggiante Nino Frassica e degli altri amici Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest e tanti altri ancora.