Jessica Selassié accusa Barù di doppio gioco: per la principessa ha un piano per “arrivare in finale” al GF Vip

Grande Fratello

Jessica Selassié si dice delusa da Barù e dalla presunta strategia che avrebbe messo in atto per raggiungere la finale. L'amara confessione della Princess.

Al Grande Fratello Vip i rapporti tra Jessica Selassié e Barù si sono decisamente raffreddati negli ultimi giorni. Se da un lato il concorrente ha svelato ad alcuni coinquilini di non provare interesse per lei, dall’altro la Princess ritiene che il suo avvicinamento a lei sia stata pura strategia per raggiungere la finale. Durante una chiacchierata con Sophie, Jessica a mente lucida è giunta a una conclusione.

Jessica e Barù sempre più distanti: è crisi

La possibile love story tra Jessica Selassié e Barù nella Casa del Grande Fratello Vip rimane, al momento, pura illusione. I due concorrenti, che hanno tenuto i fan della coppia incollati alla tv per seguirli e sperare in un loro innamoramento, negli ultimi giorni sono più distanti che mai.

Da un lato pesano le parole di Barù che, nel corso di una chiacchierata con Giucas Casella e Davide Silvestri, ha rivelato di non provare alcun interesse per la ragazza se non una semplice amicizia. Dall’altro lato, invece, sembra che la Princess abbia aperto gli occhi sulle presunte intenzioni del coinquilino.

Durante una chiacchierata a tu per tu con l’amica Sophie Codegoni, Jessica ha fatto un discorso lucido e razionale su quello che, secondo lei, sarebbe il reale comportamento di Barù.

Se fino a pochi giorni fa credeva in un forte sentimento reciproco, questa volta ritiene che il coinquilino abbia messo in atto una strategia per arrivare in finale.

Jessica Selassié e il presunto scopo di Barù: “Arrivare in finale“

Jessica si dice delusa da Barù che, a suo dire, le avrebbe promesso baci, incontri in “Love Boat” e tanto altro ma che, in concreto, alla fine non avrebbe fatto nulla. “Secondo me scherza amore, dai” il pensiero di Sophie, ma Jessica ha tutt’altra idea: “No, scherzando scherzando ma a volte si dice la verità“.

Sentendo l’amica immersa nei dubbi, la Codegoni le chiede: “E qual è lo scopo finale?

“. Jessica spiega così quale sarebbe l’intenzione di Barù: “Arrivare in finale. Crei una storia per cui fuori ci credono, ma tu non dai mai niente di concreto. La gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa“.

Secondo la Princess, quindi, Barù si sarebbe avvicinato a lei solo per creare una love story, entrare nel cuore del pubblico e raggiungere così la finale. “Con la scusa delle clip non fa mai niente, così è pulito” il pensiero di Jessica, tra il deluso e l’amareggiato per un’illusione che non si sarebbe mai aspettata di ricevere.