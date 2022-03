The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo: la trama, il cast e il trailer del film in onda su Italia1

TV e Spettacolo

Uno scienziato scopre che i mondo sta entrando in una grave crisi climatica che potrebbe sconvolgere per sempre l'intero pianeta. The Day After Tomorrow - L'alba del giorno va in onda su Italia1 domenica 6 marzo 2022. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film catastrofico.

La prima serata di Italia1 per domenica 6 marzo 2022 si colora di forte tinte catastrofiche con la pellicola The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo. Il film al via a partire dalle ore 21:20 racconta la storia di Jack Hall, un paleoclimatologo che sta studiando i ghiacci dell’Antartide. Un giorno l’uomo assieme ai suoi colleghi Frank Harris e Jason Evans nel corso di una ricerca scopre il grande distacco di una grande banchisa di ghiaccio causata dal surriscaldamento globale. L’uomo rimarrà però inascoltato con nessuno alle Nazioni Unite che da credito alla sua scoperta che potrebbe portare alla distruzione del pianeta e le sue teorie incontreranno il favore di pochi, pronti a porre riparo.

La trama, il cast e le curiosità del film.

The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo: le curiosità ed il cast del film

The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo è un film del 2004 diretto da Roland Emmerich, regista tedesco che del genere catastrofico ha fatto il suo marchio di fabbrica grazie a pellicole ricche di una grande quantità di effetti speciali come quella in onda su Italia1 questa sera ed Independence Day o 2012.

La storia di fantascienza apocalittica che arriva sul canale Mediaset è sceneggiata dalla stesso regista e vede come maggiori interpreti del cast Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Sela Ward e Ian Holm.

The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo: la trama della pellicola

Il climatologo Jack Hall è l’unico a rendersi conto delle catastrofiche conseguenze del cambiamento climatico che sta avvenendo in Antartide.

L’uomo sul posto scopre infatti il distaccamento di una grande porzione di ghiacci che potrebbe portare ad una crisi climatica in tutto il globo terrestre che potrebbe innescare un improvviso e catastrofico cambiamento del clima.

Hall volerà quindi alla Casa Bianca per dare l’allarme ma il suo appello rimarrà inascoltato mentre il mondo cade in una grande crisi climatica. Ad un gruppo risicato di individui il compito di seguire lo scienziato nel tentativo di salvare il mondo.