Alessandro Vicinanza delude Ida Platano, Maria De Filippi sbotta: “Cos’è andata a fare in analisi un anno?”

Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza è arrivato solo da qualche settimana nel parterre di Uomini e Donne, ma, subito, è diventato uno dei protagonisti più conosciuti del dating show. Il Cavaliere, infatti, sta uscendo con Ida Platano, anche se la loro conoscenza vive dei periodi di alti e di bassi.

Anche nella puntata del 7 marzo del dating show i due hanno raccontato un loro momento di discussione. Sull’argomento è intervenuta anche Maria De Filippi.

Maria De Filippi interviene su Alessandro Vicinanza e Ida Platano a Uomini e Donne

Dopo settimane a provare a dare un senso alla conoscenza tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano, finalmente, nella puntata del 7 marzo, abbiamo capito bene qual è il nocciolo della questione: “Lui è molto insistente dal lato fisico”.

Grazie Maria De Filippi che in quattro parole nude e crude hai messo in chiaro la problematica, che i due protagonisti provavano a far capire da un bel pezzo.

E la conduttrice televisiva non si è fermata qui ma ha snocciolato bene tutta la questione: “Considerato un passaggio importante per capire i proprio sentimenti“, chiarendo il punto di vista anche di Ida Platano: “Non me la sento perché so che se ho questo poi mi lego ancor di più”. Maria De Filippi si è palesemente schierata dalla parte di Ida Platano: “Lui solo se ha il rapporto s’innamora?… Cos’è andata a fare in analisi un anno, a far che?

”.

E malgrado la naturale antipatia, che, ogni tanto, provoca Ida Platano, è difficile darle torto stavolta. Alessandro Vicinanza dice continuamente che non sa cosa prova per la Dama e se potranno andare avanti. Inoltre, il Cavaliere ha affermato chiaramente che non si trasferirà mai da Ida Platano, ma vuole che lei faccia un passo avanti con lui a livello fisico per poi decidere definitivamente se chiudere o meno. Gianni Sperti ha messo in chiaro il pensiero comune a riguardo: “Come fa lei a concedersi a un uomo che non le dà certezze?

”.

Uomini e Donne: Luca Salatino ci ricasca ancora con Miriam

Luca Salatino fa un’esterna in cui riesce a instaurare un dialogo con le corteggiatrici e dieci in cui passa tutto il tempo a fare altro. Così anche nell’ultima uscita con la new entry Miriam: “So che guardavi… Non hai fatto altro che guardare il lato B di lei“.

C’è da dire che, sembrano le ragazze a puntare tutto, in realtà, su quest’aspetto con il tronista, che ce la mette tutta, ma, poi, si perde: “Dovevo apprendere l’esercizio… Dovevo guardare per forza“.

Ma si può organizzare con uno così fisico un’esterna in cui si fanno esercizi di fitness o la lap dance? Eh dai, non è tutta colpa di Luca Salatino.