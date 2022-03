Andrea Delogu rompe il silenzio su Luigi Bruno, la sua nuova fiamma: “Fa il modello e ha 23 anni”

Gossip

Da diverse settimane si parla della vita sentimentale di Andrea Delogu, reduce dal divorzio con Francesco Montanari. Mentre alla conduttrice è stato attribuito in un primo momento un flirt con Stefano De Martino (con cui ha un rapporto d’amicizia davvero speciale), ultimamente è stata pizzicata con un altro uomo di nome Luigi Bruno. Finalmente la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio su di lui e rivelare qualche dettaglio.

Andrea Delogu ritrova l’amore con il giovane modello Luigi Bruno

L’ultimo anno è stata senz’altro difficile per Andrea Delogu, che ha dovuto affrontare il divorzio da Francesco Montanari.

Nonostante tutto però la donna non s’è persa d’animo e proprio di recente sembrava aver ritrovato l’amore con un altro ragazzo di nome Luigi Bruno.

I due erano stati avvistati, nelle settimane precedenti, dai paparazzi del settimanale Diva e Donna intenti a scambiarsi dolci effusioni. Nonostante gli scatti parlassero chiaro e sebbene la conduttrice non abbia mai fatto mistero della propria vita privata, fino ad oggi aveva evitato di parlare della sua nuova fiamma. Intervistata però da Silvia Toffanin a Verissimo, la Delogu si è lasciata andare a qualche piccola rivelazione.

Andrea Delogu conferma il flirt con Luigi Bruno: le sue parole sul modello

Proprio perché Andrea Delogu non sembra essere gelosa della propria vita privata, ha approfittato della sua intervista a Verissimo per confermare il flirt con Luigi Bruno. In realtà la situazione è leggermente più complicata di così, perché la conduttrice prima ha ammesso di essere single e poi si essere alle prese con questa frequentazione.

“L’amore attualmente? Diciamo che sono single. Basto a me stessa. In un anno e mezzo da sola, sono uscita con due o tre persone.

Adesso sto conoscendo una persona molto più giovane di me – spiega a Silvia Toffanin – È una persona che vuole conoscermi, non mi chiede di andare subito a convivere e creare una famiglia.

Ho 40 anni ma la mia vita non è finita“.

Le parole della conduttrice sembrano suggerire il desiderio della conduttrice di andarci molto piano dopo l’esperienza del divorzio. Nonostante tutto però ha speso qualche parola in più sul ragazzo, dimostrando di essere comunque molto serena: “Ho conosciuto questo ragazzo, fa il modello. Ha 23 anni. Sì, è sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costume.

Quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà“.