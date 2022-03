C’è posta per te: Christian Foderà ritrova il padre dopo 19 anni, chi è e profilo Instagram del ragazzo

Programmi TV

C’è posta per te appassiona da molti anni il pubblico televisivo di Canale 5. In ogni puntata del people show vengono presentate delle storie emozionanti, che riescono ad appassionare i telespettatori. Nella puntata del 5 marzo di C’è posta per te, una vicenda ha colpito particolarmente l’affezionato pubblico televisivo. Si tratta della storia travagliata di Christian, che è stato chiamato in trasmissione dal padre, Giovanni, dopo ben 19 anni di assenza.

Il ragazzo ha espresso tutto il suo dispiacere al padre, ma dopo aver riflettuto a lungo, ha deciso di aprire la busta e incontrare Giovanni.

La storia di Christian è stata molto appassionante e molti si chiedono chi è il diciannovenne e cosa faccia nella vita.

C’è posta per te: la storia di Christian Foderà e Giovanni

Giovanni ha chiamato C’è posta per te per ricucire il rapporto con il figlio Christian Foderà. Il ragazzo è nato 19 anni fa da una relazione fugace. Infatti, il padre era fidanzato con un’altra donna, che tradì con la madre di Christian Foderà.

Giovanni non era d’accordo sulla decisione di portare avanti la gravidanza, ma decise, comunque, di assistere al parto e provare a stare con la madre del bambino. Il padre cambiò, presto, idea è scomparì dalla vita del figlio, a parte, un fugace incontro all’età di 13 anni.

A C’è posta per te, Giovanni ha provato a recuperare il loro rapporto. Christian ha subito deciso di chiudere la busta al padre, ma, poi, riflettendoci su, ha deciso d’incontrare il genitore.

C’è posta per te: chi è Christian Foderà

Christian Foderà è stato protagonista della puntata del 5 marzo di C’è posta per te. Il ragazzo ha vissuto senza un padre per 19 anni.

Christian Foderà è di Palermo e, nel suo profilo Instagram, si evince la sua passione per i motori. Durante la sua partecipazione a C’è posta per te, il ragazzo ha raccontato, invece, l’inclinazione per il fitness.

Christian Foderà, in futuro, vorrebbe fare proprio il personal trainer.

Il ragazzo ha anche una fidanzata, che si chiama Siria e ha la sua stessa passione per il fitness.