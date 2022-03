Grande Fratello Vip anticipazioni: un nuovo appuntamento tra eliminazioni ed un nuovo finalista

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip 6 si prepara al suo gran finale che andrà in scena nella puntata di lunedì prossimo. L’appuntamento in onda oggi lunedì 7 marzo 2022 in prima serata su Canale 5 chiarirà molto del destino dei vipponi di Alfonso Signorini con una nuova eliminazione a restringere maggiormente il gruppo di inquilini. Al televoto ci sono infatti tra colonne del reality come Miriana, Davide e Jessica, che punto a punto si stanno giocando la permanenza in casa con vista finale. Stasera verrà infatti chiarito chi sarà il terzo finalista del programma commentato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, con il pubblico che si prepara a spingere i propri beniamini verso la serata finale.

Questo e tanto altro ancora nel nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5 in onda a partire dalle ore 21:35 circa.

GF Vip 6: chi dovrà abbandonare il reality ad una settimana dalla finale?

La finale del 14 marzo 2022 è distante solo una settimana ed il reality più lungo della storia della televisione italiana si prepara a vivere un nuovo appuntamento imperdibile. La puntata in onda lunedì 7 marzo 2022 sarà infatti un crocevia essenziale per gli aspiranti vincitori del Grande Fratello Vip 6, con Alfonso Signorini che è pronto a svelare chi dovrà abbandonare il gruppo ad una settimana dalla finalissima.

I telespettatori della trasmissione sono ancora impegnati a sancire il destino dei tre Vipponi a rischio eliminazione, dovendo scegliere tra i traballanti Miriana, Davide e Jessica.

Le anticipazioni della nuova puntata

Il piatto forte della puntata sarà la corsa alla finalissima del 14 marzo 2022 che vivrà una puntata fondamentale.

La terzultima puntata del Grande Fratello Vip6 svelerà infatti chi sarà il nuovo finalista che potrà giocarsi la finale con un nuovo televoto flash che metterà a dura prova le coronarie dei telespettatori.

Chi si contenderà la vittoria del reality con Delia e Lulù?

Lo scopriremo questa sera nella puntata che scaverà a fondo nelle dinamiche della casa che hanno visto protagonisti Barù e Jessica, rei di in un incontro ravvicinato nella capannina, oltre al commento dell’alta tensione che si respira tra Davide ed i suoi detrattori.