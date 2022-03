Jessica Selassié e Barù Gaetani: scoppia il capanna gate al GF Vip6, cos’è successo davvero tra i due?

Grande Fratello

Le vicende di Jessica Selassié e Barù Gaetani stanno tenendo banco al Grande Fratello Vip6. La maggiore delle sorelle principesse, infatti, ha sempre dichiarato il suo trasporto per il nipote di Costantino della Gherardesca, che, invece, la tiene un po’ a distanza.

Negli ultimi giorni, inoltre, Barù Gaetani ha dichiarato, ulteriormente, di non provare niente, al di là dell’amicizia, per la principessa. Jessica Selassié ha anche pensato, allora, che la loro vicinanza fosse solo una strategia del concorrente.

I due, però, in seguito, hanno passato una serata insieme in una capanna, creata da Lulù Selassié.

I racconti di Barù Gaetani e Jessica Selassié su questo particolare momento, non coincidono del tutto.

Jessica Selassié racconta la notte in capanna con Barù Gaetani

Jessica Selassié ha passato una notte in una capanna, approntata dalla sorella, per darle un po’ di privacy con Barù Gaetani. La principessa ha raccontato a Manila Nazzaro di avere, adesso, le idee più chiare: “Per fortuna tutto… Era tutto quello che avevo già capito, ma che, ogni volta, pensavo di no per i suoi atteggiamenti… Invece come me l’ha spiegato è esattamente come la vedevo anch’io“. La concorrente è sicura di poter frequentare Barù Gaetani, anche dopo la fine del reality show: “Sicuramente ci vedremo“.

A Sophie Codegoni e Soleil Sorge, Jessica Selassié ha raccontato quanto accaduto nella capanna: “Dovevamo dirci delle cose, delle cose su di noi, sul fuori… Pensieri, tante cose… Abbiamo riso, scherzato tanto… Abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo… Abbiamo preferito dirci cose molto più chiare senza che gli altri possano sentire… Sono arrivata che lui era già lì dentro… Abbiamo parlato di noi, del fuori, di tante cose… Con i microfoni e con le telecamere non ci siamo mai detti“.

Su eventuali avvicinamenti fisici ha aggiunto: “Si può non rispondere?… Non ricordo, non posso rispondere perché non ricordo… Accaduto tutto e niente“.

Barù Gaetani dà la sua versione sul capanna-gate

Oltre a Jessica Selassié, anche Barù Gaetani ha raccontato la notte in capanna: “C’è stato chiacchiere… Solo un piccolo sfioramento… La volevo rassicurare di non essere triste… Rassicurare che io le voglio molto bene e che io ci sono per lei“.

Sull’eventuale storia fuori dalla Casa, il concorrente non si è sbilanciato: “Non glielo posso dire… Certe cose non si sanno mai“

Barù Gaetani ha insistito sulla sua versione precedente.

Il concorrente non si vede in coppia con la principessa: “Mantengo la mia linea che ho sempre avuto qui dentro, non ho cambiato idea, anzi. A me piace molto come ragazza, la voglio conoscere fuori ovviamente. Ma non vedo una grande storia d’amore tra noi due, purtroppo… Anche dopo ieri sera“.