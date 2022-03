Più forti del destino: mercoledì 9 marzo il debutto su Canale 5. La trama ed il cast della serie

Serie TV - Fiction

Canale5 nella prima serata di mercoledì 9 marzo 2022 darà il via ad una nuova serie in costume che cercherà di conquistare il folto pubblico della rete. La prima puntata di Più forti del destino mostrerà la storia di tre donne coraggiose in una Palermo del 1897 coinvolte in una battaglia per l’emancipazione e per la loro stessa sopravvivenza dopo un rogo devastante che spazzerà via molte delle loro certezze. Arianna, Costanza e Rosalia sono interpretate da tre volti noti della nostra televisione come Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti mentre la direzione del progetto è spettata al regista Alexis Sweet.

Il cast completo, la trama e tutti i dettagli di Più forti del destino.

Più forti del destino: la trama e le curiosità della nuova serie tv di Canale5

Mercoledì 9 marzo 2022 su Canale5 prende il via l’interessante serie tv dal titolo di Più forti del destino. Il progetto di genere drammatico colpirà il pubblico della rete con le spettacolari ambientazioni ricostruite a Palermo, dove gli interpreti della serie girano nei magnifici costumi che rievocheranno alla perfezione la fine dell’800.

La storia è infatti ambientata nella Palermo del 1897 quando la trama prenderà il via immergendoci durante l’inaugurazione dell’esposizione delle nuove tecnologie. Durante la dimostrazione del funzionamento del nuovo ed ammiratore cinematografo scoppia un rogo devastante che provocherà la morte di molte persone.

Questo evento finisce con lo sconvolgere per sempre la vita di tre donne tenaci e coraggiose di nome Arianna, Costanza e Rosalia.

Le protagoniste dovranno così combattere per salvarsi da un destino che sembrerà segnato, lottando per la loro emancipazione fino a raggiungere la felicità.

Più forti del destino: il cast della serie

Il cast della fiction vede impegnate nei tre ruoli da protagoniste le attrici Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, che ha parlato di questo progetto in una recente intervista a Verissimo, e Dharma Mangia Woods, una giovane interprete già vista in progetti apprezzati come L’estate addosso e The Young Pope.

Al loro fianco spiccano anche le partecipazioni di Thomas Trabacchi, Leonardo Pazzagli, la mitica Loretta Goggi e l’apprezzato Sergio Rubini.