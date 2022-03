Uomini e Donne anticipazioni 7 marzo: Ida Platano litiga ancora con Alessandro Vicinanza, la decisione

Uomini e Donne

Ida Platano è, dopo l’amica Gemma Galgani, la Dama più conosciuta di Uomini e Donne. La Dama bresciana è molto amata dal pubblico del dating show e ha conquistato il favore di una grande fetta di telespettatori, soprattutto, per la contrastata storia con Riccardo Guarnieri.

I due protagonisti di Uomini e Donne si sono frequentati a lungo e, dopo grandi peripezie, avevano, perfino, deciso di sposarsi. Ma, le liti sono continuate e la storia è finita.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 7 marzo, Ida Platano sarà vicina a chiudere un’altra frequentazione per una discussione, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 7 marzo: la lite tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Ida Platano, dopo varie delusioni, sembrava aver ritrovato il sorriso con Alessandro Vicinanza. Il Cavaliere di Salerno è arrivato nel dating show di Canale 5 proprio per conoscere la Dama di Brescia. Tra i due è nato, lentamente, un importante feeling, ma che non si è concretizzato, ancora, in un sentimento vero e proprio.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, infatti, hanno il problema della lontananza, che affligge, particolarmente, soprattutto il Cavaliere.

Alessandro Vicinanza ha dichiarato, chiaramente, di non volersi assolutamente trasferire dalla Dama.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 7 marzo i due litigheranno ancora e decideranno di chiudere la loro storia. Sarà Maria De Filippi a intervenire e a far fare pace alla coppia.

Uomini e Donne anticipazioni 7 marzo: nuova corteggiatrice per Matteo Ranieri

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 7 marzo, oltre a Ida Platano, tornerà protagonista anche Matteo Ranieri.

Il tronista sta intraprendendo delle nuove conoscenze, dopo una forte battuta d’arresto subita nelle scorse settimane.

Infatti, tutte le corteggiatrici di Matteo Ranieri hanno lasciato il dating show e il tronista ha dovuto ricominciare da capo la sua esperienza a Uomini e Donne con delle nuove conoscenze. Nella scorsa puntata è andata in onda, infatti, la prima esterna con una nuova ragazza, Nicole.

A Uomini e Donne, nella puntata del 7 marzo, secondo le anticipazioni, verrà fatta vedere l’esterna con Valeria.