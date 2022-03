Cristina Chiabotto come non l’abbiamo mai vista: festa a tema Alice nel paese delle meraviglie per la figlia

Gossip

L'ex Miss Italia Cristina Chiabotto ha deciso di organizzare una festa a tema Alice nel paese delle meraviglie per festeggiare il carnevale di sua figlia Luce Maria, con addobbi e dolci per l'occasione.

L’ex Miss Italia si è travestita da Alice nel Paese delle meraviglie per la sua bimba di 10 mesi, Luce: le foto su Instagram hanno fatto impazzire i fan della Chiabotto.

Cristina Chiabotto, mamma innamorata della figlia Luce

Dopo l’arrivo della piccola Luce Maria il 7 maggio 2021, quest’anno Cristina Chiabotto ha deciso di stupire tutti organizzando per la sua bimba una festa a tema Alice nel paese delle meraviglie. Nell’organizzazione si è avvalsa della sua fidata party planner, la quale aveva già provveduto ad organizzarle anche il matrimonio con l’imprenditore Marco Roscio avvenuto nel Settembre del 2019.

Un vero e proprio Tea Party, accompagnato da biscotti a tema, tazzine e addobbi rosa e azzurri per richiamare i colori del vestito suo e della bambina. Lei, la vera protagonista della festa, è travestita da bianconiglio, che come dice la Chiabotto: “è stato sostituito con la mia coniglietta rosa tutta speciale”.

Cristina Chiabotto: tutto sull’ex Miss italia

Arrivata a Miss Italia nel 2004, ha vinto il titolo come donna più bella ed è stata la prima Miss eletta senza scettro, abolito proprio quell’anno.

Successivamente ha partecipato a numerose trasmissioni televisive a fianco di conduttori e conduttrici di vario spessore, come Le Iene e Festivalbar.



Ma non solo: in seguito alla vittoria del concorso di “Miss Italia” ha partecipato anche a molte campagne pubblicitarie, come quella con Alessandro Del Piero che tutti noi ricordiamo.

Nel 2005 ha partecipato a “Ballando con le stelle” in coppia con Raimondo Todaro e ne è uscita vincitrice.

È proprio in questo periodo che ha conosciuto l’ex fidanzato Fabio Fulco, con il quale la storia va avanti per circa 12 anni. Il loro legame terminerà all’improvviso, forse per divergenze o incompatibilità legate al matrimonio.

La sua carriera non termina qui, e si espande anche al mondo radiofonico: infatti nel 2011 conduce con Joe Violanti il programma Pronto chi sei?

su Radio KissKiss per poi tornare alla televisione negli anni successivi, dove condurrà dal 2018 “I menù di Giallo Zafferano” per due edizioni.