La vita sentimentale della 34enne showgirl ed ex Miss Italia Cristina Chiabotto ha fatto parecchio chiacchierare nel mondo del gossip. Dalla relazione storica con l’attore Fabio Fulco all’attuale marito Marco Roscio, ora ha un altro grande amore.

Cristina Chiabotto e l’ex Fabio Fulco: la rottura dopo il no della showgirl al matrimonio

Cristina Chiabotto si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando ai programma televisivi più gettonati: da Miss Italia allo Zecchino d’oro, da Ballando con le stelle al concorso di bellezza The look of the year. Ed è proprio dietro le quinte del talent show di Milly Carlucci che incontra l’attore Fabio Fulco.

Dal 2005 al 2017 i due furono uniti da un forte legame di amore. Ma dopo 12 anni, dall’oggi al domani, si lasciano, sembra, a causa di divergenze legate al matrimonio. Infatti, mentre Fabio voleva sposarsi e iniziare a costruire una famiglia insieme, la showgirl non si sentiva ancora pronta per il grande passo. Dunque, se da parte dell’attore i sentimenti erano ancora ben vividi, per la modella l’amore si stava pian piano affievolendo. “Non c’è stato un motivo scatenante, semplicemente il tempo aveva prosciugato le emozioni e i sentimenti”, aveva confidato la conduttrice a Verissimo

Chiabotto si confida sull’ex Fabio Fulco: “Ci penso di continuo”

Nonostante la rottura, la relazione ha segnato profondamente la vita di Cristina Chiabotto e Fabio Fulco.

L’ex Miss ha raccontato più volte i bei ricordi legati all’attore. “Fabio è stato l’inizio in tutto. Ci siamo messi insieme che avevo 19 anni ed ero piccola. – ha spiegato in passato a Verissim. – Oggi sono ancora giovane ma è successa in me una trasformazione come donna“.

La modella si apriva alle pagine di Oggi, ammettendo di pensare spesso all’ex fidanzato. “Ci penso di continuo, a Fabio.

Penso soprattutto a come sta. E, chiaro, mi chiedo pure se veda qualcuno“. Ma mentre le parole della showgirl non lasciavano trapelare rimpianti, l’attore si era dimostrato più volte molto ferito dalla rottura. “Io ricordo tante cose bellissime – aveva detto ad Oggi, – Mi guardo indietro e vedo un uomo che ha sempre creduto nella “coppia”. Ci credo talmente tanto che in due sia meglio, che ho pensato che con lei fosse per sempre. Ma ero il solo a crederlo“.

Cristina Chiabotto: un nuovo capitolo con il marito Marco Roscio

Entrambi ora stanno ricostruendo una vita insieme ad altre persone: la Chiabotto con il manager aziendale Marco Roscio mentre Fabio Fulco è fidanzato con Veronica Papa.

Dopo un anno di fidanzamento, la modella ha detto il fatidico sì ed è convolata a nozze con Marco. Sul web è scoppiata la polemica: molti hanno criticato la scelta della showgirl dopo che la rottura con Fabio era avvenuta proprio per motivi legati al matrimonio. La Chiabotto non ha tardato a rispondere alle accuse lanciate sui social, dando la sua versione dei fatti al settimanale Nuovo. “Mi ha ferita il fatto che molti mi hanno accusata di aver lasciato Fabio perché non volevo una famiglia. Un giorno l’avrò anche io, ma non so quando.

Non c’è una regola uguale per tutti – poi aggiunge – Se ho preso una decisione così grande è perché era arrivato il momento. Lo so che è brutto da dire, ma probabilmente ho trascinato una situazione che avrei dovuto prendere in mano prima”.

Fiocco rosa per la coppia: Chiabotto e Roscio genitori

Archiviato il capitolo con Fabio Fulco, Cristina Chiabotto ha ritrovato la serenità con l’imprenditore Marco Roscio. Entrambi 34enni, originari di Torino e tifosi della Juventus, hanno ufficializzato la loro storia d’amore con delle tenere foto a Portofino scattate nel 2018.

Innamoratissimi, convolano a nozze il 21 settembre 2019, celebrando in compagnia di 400 invitati nella splendida Reggia di Venaria, in provincia del capoluogo piemontese. Una cerimonia da favola che la Chiabotto ha immortalato sui social, commentando con dolci parole il romantico momento con il suo consorte. Marito e moglie hanno annunciato di essere in dolce attesa di una bambina ormai 9 mesi fa. Il nome è Luce Maria e la showgirl ha mostrato nelle scorse ore il primo dolce scatto insieme.