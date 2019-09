Come è noto alle cronache del gossip più scalpitante, lo scorso 21 settembre, Cristina Chiabotto ha sposato l’imprenditore Marco Roscio, nell’incantevole cornice di Venaria Reale a Torino.

Sebbene l’ex Miss Italia ha dichiarato di aver coronato finalmente il suo sogno, i fan del suo storico ex Fabio Fulco, non si sono risparmiati qualche frecciatina. Si tratta di un commento che pone a paragone l’aspetto fisico dell’attore e quello dell’imprenditore marito della Chiabotto. Un commento che ha scatenato un dibattito acceso tra i follower, a cui ha partecipato lo stesso Fulco.

Il post che ospita la bufera

Che le nozze della Chiabotto siano arrivate dopo appena 2 anni dalla rottura con Fulco ha spiazzato un po’ i fan della coppia.

Cristina e Fabio sono stati assieme per ben 12 anni e a quanto pare il motivo della rottura fu proprio la divergenza di idee sulle nozze: mentre lui voleva mettere su famiglia lei non sembrava pronta. In capo ad un anno dall’inizio della sua storia con Marco Roscio, però, la Miss ha deciso di fare il grande passo. Se Fulco ha imparato a guardare avanti, però, alcuni suoi fan non possono fare a meno di commentare la cosa, scatenando una vera e propria bufera social.

Ad ospitare questo dibattito un post apparso sul profilo Instagram di Fulco.

Il commento su Marco Roscio

Tra i commenti a questo contenuto, se ne distingue uno che lancia la bomba: “Sei bellissimo, la tua ex ha sposato un rospo“. La reazione di Fulco, un’emoticon che piange dalle risate, può voler dire tante cose. Tuttavia l’attore non si sbilancia.

Il commento apparso sul post Instagram di Fabio Fulco

Ma il caso, lungi dal passare inosservato, suscita decine di altri commenti, alcuni dei quali attaccano lo stesso Fabio. Tra chi appoggia l’utente che fa il tifo per Fulco e chi sostiene che quest’ultimo si sia abbandonato a derisioni nei confronti del marito della sua ex, l’attore coglie le provocazioni e risponde a tono.

Quando gli fanno notare che la bellezza non è tutto, Fulco risponde: “Hai ragione….ci vuole altro…..e tu sicuramente nn ce l’hai!“. Mentre quando qualcuno lo accusa di aver deriso Roscio, l’attore mette a tacere le insinuazioni così: “Io non mi sono permesso di deridere nessuno, a parte te che mi fai pena“.