Cristina Chiabotto ha finalmente detto sì al suo Marco Roscio. La coppia si è sposata ieri nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria, in provincia di Torino. Il matrimonio da favola si è svolto alla presenza di circa 400 invitati. L’ex Miss Italia ha documentato il suo sogno pubblicando qualche foto.

Cristina Chiabotto e Marco Roscio sposi

Ad aprile scorso era uscita la notizia delle pubblicazioni di matrimonio, in questi mesi Cristina Chiabotto e Marco Roscio non avranno atteso altro che il grande giorno. Il fatidico “Sì” è stato pronunciato ieri, 21 settembre, dalla bella ex Miss Italia e dal suo compagno, l’imprenditore piemontese.

Dopo un anno di relazione, la coppia ha deciso di convolare a nozze, nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria Reale, in provincia di Torino. Il ricevimento si è svolto, in seguito, alla Reggia di Venaria, la famosa residenza reale sabauda. Una cerimonia blindata con circa 400 invitati, tra i quali anche l’ex amministratore delegato della Juventus, Antonio Giraudo, Andrea Pirlo e Claudio Marchisio. Del resto, i neo sposi condividono la passione per la Juventus.

Alcuni scatti del matrimonio di Cristina Chiabotto e Marco Roscio nelle storie di Instagram dello studio fotografico che ha seguito l’evento. Fonte: Vincenzo Dascanio Studio/Instagram

Lo scatto romantico

A seguire e immortalare l’evento lo studio fotografico Vincenzo Dascanio, nelle cui storie di Instagram si possono vedere alcuni momenti salienti della cerimonia.

La showgirl li ha ricondivisi nelle sue storie, ma ha voluto pubblicare anche un romanticissimo scatto. Nell’immagine, lei e il neo marito escono sorridenti dalla chiesa e si vede il momento del lancio del riso. La didascalia scritta dalla Chiabotto è davvero dolce: “…21 Settembre 2019. Che sia una cosa sola“, e si conclude con un cuore.

Un amore maturo

La relazione tra Cristina Chiabotto e Marco Roscio è iniziata poco dopo la fine della storia della showgirl con lo storico fidanzato Fabio Fulco.

Erano stati 12 anni insieme e quando tutti si aspettavano il passo verso l’altare, l’ex miss lo lasciò non essendo più sicura dei suoi sentimenti. Poi il nuovo amore, all’improvviso, che l’ha rapita. Dell’imprenditore piemontese, sposato ieri, la Chiabotto ha detto: “Ha saputo rispettarmi e aspettarmi“. Ha aggiunto: “Forse ero inconsciamente già pronta a vivere una nuova storia, ma lui ha avuto tanta pazienza e ha capito quando era il momento giusto“, si legge su Vanity Fair. Così, all’inizio di settembre la showgirl 33enne è volata in Israele con le sue amiche per celebrare l’addio al nubilato. E ieri il coronamento del suo sogno d’amore con Marco Roscio.

Immagine in evidenza: Cristina Chiabotto e Marco Roscio. Fonte: Cristina Chiabotto/Instagram