Cristina Chiabotto diventerà presto mamma per la prima volta e sembra davvero molto emozionata all’idea di poter stringere fra le sue braccia una nuova vita. Il frutto dell’amore fra lei e il marito Marco Roscio dovrebbe nascere a maggio, a circa un anno dalla scomparsa dell’amata nonna dell’ex miss. La coppia potrebbe aver pensato proprio a lei per scegliere il nome da dare alla bambina, comunicato ufficialmente in queste ore.

Fiocco rosa per mamma Cristina Chiabotto

Era ancora gennaio quando Cristina Chiabotto e suo marito Marco Roscio annunciavano via Instagram che presto sarebbero diventati genitori.

Da allora, i fan della miss hanno cercato di scoprire quante più informazioni possibili sul bebé in arrivo. Cristina non ha reso loro la vita difficile, condividendo da subito la gioia per la gravidanza e comunicando con entusiasmo il sesso del nascituro. Se da settimane è ormai noto che lei e Roscio diventeranno genitori di una bambina, il nome da loro scelto per la piccola non era ancora chiaro.

Parlando con Silvia Toffanin a Verissimo, la Chiabotto aveva confessato di credere che la grande felicità che si trova attualmente a vivere potesse essere connessa in qualche modo a sua nonna, scomparsa a maggio 2020 a causa del Covid.

“Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva”, aveva affermato la donna.

È forse pensando a questa frase che lei e suo marito hanno scelto il nome della loro bambina, comunicato in queste ore tramite un post via Instagram.

Cristina Chiabotto: un post per comunicare il nome scelto

In questi giorni gli amanti del gossip sembrano aver trovato non poche soddisfazioni per quanto riguarda i figli dei vip in arrivo. La prima a rompere il ghiaccio è stata Belen Rodriguez, che dopo mesi di incertezze e silenzi sulla sua presunta gravidanza ha confermato di aspettare una bambina e di volerla chiamare Luna Marie.

In queste ore anche la coppia Ferragni-Lucia ha diffuso un interessante dettaglio sulla futura sorellina di Leone, rivelando che la neonata avrà un nome che inizierà con la “V” e inaugurando un immediato “toto-nomi” sui social.

Cristina Chiabotto e Marco Roscio non hanno voluto essere da meno e tramite un delizioso scatto postato dall’ex miss sul suo profilo Instagram hanno comunicato il nome scelto per la loro bambina. “Non aspettiamo altro che te. LUCE Maria”, ha scritto la donna nella didascalia della foto che la ritrae stesa su un prato con il pancione in bella vista e un sorriso smagliante.

Il significato del nome, fra speranza e nostalgia

Accogliendo con entusiasmo la notizia, i fan e gli amici di Cristina hanno immediatamente commentato il suo post. Fra i complimenti e gli auguri, sono comparsi anche i primi tentativi di interpretare la scelta del nome.

Alcuni hanno fatto notare come “Luce” sia un nome che comunica positività, calore e speranza e si sono congratulati con la miss. Chi conosce nel dettaglio la vita privata della donna invece non ha potuto non ritrovare un pezzettino della sua famiglia nel nome “Maria”.

La sua cara nonna ricordata con grande commozione nel corso dell’intervista a Verissimo infatti, si chiamava esattamente così e nella scelta della miss potrebbe esserci proprio l’intenzione di mantenere vivo il ricordo di una persona tanto amata com’era lei.