Subito dopo aver annunciato al mondo la sua gravidanza, l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto ha rivelato anche il sesso del nascituro in arrivo. Una rivelazione fatta durante un’intervista a Verissimo, nella quale ha confessato anche il motivo che l’ha portata a tenere la cosa segreta così a lungo.

Cristina Chiabotto incinta per la prima volta

L’annuncio lo ha dato lei stessa tramite il suo profilo Instagram e una tenera foto di famiglia, in (dolce) attesa che si allarghi. Nella coppia formata da Cristina Chiabotto e il marito Marco Roscio, freschi di nozze nel 2019, sta infatti per arrivare una piccola creatura: “25 settimane di te – ha scritto la conduttrice ed ex più bella d’Italia – Sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso.

Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia“.

Nella foto, che la ritrae accanto al marito e assieme al cagnolino Paper, entrambi i coniugi puntano verso quell’accenno di pancia che sta iniziando a vedersi. “Noi ti aspettiamo amore” ha scritto la Chiabotto. Da subito è nata la curiosità sul sesso del nascituro, soddisfatta in brevissimo tempo.

Cristina Chiabotto annuncia la sua gravidanza

Cristina Chiabotto: “Aspetto una femminuccia”

Dall’anteprima della sua intervista a Verissimo prevista per sabato 23 gennaio, viene “spoilerata” la notizia più immediatamente interessante circa la gravidanza di Cristina Chiabotto. La conduttrice ha infatti rivelato alla Toffanin che “aspetto una femminuccia” con l’imprenditore Marco Roscio.

Inoltre, nel corso dell’intervista si parlerà anche del perchè la notizia (ora condivisa con i fan) finora fosse stata tenuta segreta. La Chiabotto infatti ha aspettato il sesto mese per annunciarlo, e il motivo sta nelle sue condizioni di salute nei mesi scorsi: “Ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid“.

Un’esperienza non traumatica, per la Chiabotto, che però “per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo“.

Il pensiero della Chiabotto alla nonna scomparsa

Chi seguirà l’intervista nella puntata di Verissimo, nella quale si parlerà anche delle nuove accuse di stupro di Asia Argento ad un altro noto regista, scoprirà ancor di più il lato romantico della Chiabotto. Alla Toffanin, infatti, ha rivelato che “Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna“.

La donna, spiega lei stessa, è morta proprio a causa del Coronavirus lo scorso maggio, nel pieno della prima ondata. Un’esperienza condivisa da centinaia di migliaia di italiani, dolorosa, ma la Chiabotto come molti cerca di farsi forza: “Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva“.

Approfondisci

Cristina Chiabotto è incinta, l’annuncio via social: “Noi ti Aspettiamo”

Cristina Chiabotto si sfoga: “Ho lavorato sempre con rispetto verso me stessa”