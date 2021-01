Gioia immensa per Cristina Chiabotto, che pochi giorni fa ha annunciato di essere incinta del suo primo bebè. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex Miss Italia ha raccontato tutta la sua gioia per il lieto evento che avverrà tra pochi mesi: “Stiamo ancora pensando al nome“.

Cristina Chiabotto mamma per la prima volta

Cristina Chiabotto è in dolce attesa: l’annuncio è arrivato pochi giorni fa via social da parte della stessa conduttrice ed ex vincitrice di Miss Italia. Il bebè in arrivo, del quale la Chiabotto ha già svelato il sesso, è il primo frutto dell’amore con l’imprenditore e manager torinese Marco Roscio.

Dopo la fine dell’amore con Fabio Fulco, la modella ha ritrovato il sorriso al fianco del suo Marco e con lui è convolata a nozze nel 2019.

Dopo i fiori d’arancio, per la coppia è dunque giunto il momento di allargare la famiglia. A Verissimo, ospite nella puntata in onda oggi, Cristina Chiabotto esprime tutta la sua felicità nel diventare mamma per la prima volta.

L’amore con Marco e il matrimonio

Il bebè in arrivo è frutto dell’amore con Marco Roscio, con il quale è convolata a nozze 2 anni fa.

A precedere la cerimonia è stata una proposta di matrimonio davvero romantica, ricevuta dal futuro marito in quella che sarebbe diventata la loro casa: “È avvenuto tutto così velocemente, perché è stato bello scoprirsi con un’amicizia nata allo stadio e che si è trasformata in amore. La proposta è avvenuta tra la polvere della casa di oggi. Andava ristrutturata, è stata una proposta inaspettata, mi ha portata in questa casa, me l’ha fatta vedere, ha tirato fuori l’anello velocemente.

Bello, è stato originale e non scontato“.

Il giorno della cerimonia è stato davvero speciale e la Chiabotto rivive con la mente la felicità di quegli istanti: “Quel giorno è stata la mia favola, quello che ho sempre desiderato. Da bambina sognavo un giorno così. Come modo di vivere non è cambiato nulla, il matrimonio è stato un nuovo inizio per scoprirsi in questo caso: è bello perché devi conoscerti ancora sotto moltissimi aspetti“.

“L’ho scoperto il 10 settembre“

Dopo il matrimonio è finalmente arrivato il momento di allargare la famiglia e dare il benvenuto a un nuovo membro della famiglia.

Cristina Chiabotto rivela quando è venuta a conoscenza di essere incinta e come, successivamente, lo abbia annunciato al marito: “Io l’ho scoperto il 10 settembre, ho fatto il test ed ho scoperto di essere incinta. È arrivato in pausa pranzo e gli ho fatto trovare una busta dicendo che sarebbe diventato papà“.

La modella ha anche svelato il sesso del nascituro: “Sarà una femminuccia, stiamo ancora pensando al nome“.

