Cristina Chiabotto è diventata mamma. L’ex Miss ha infatti annunciato su Instagram la nascita della figlia Luce Maria. Immensa la gioia di Chiabotto e del marito, l’imprenditore Marco Roscio. La showgirl aveva raccontato la gravidanza vissuta con il Covid-19 e proprio per questo aveva aspettato di essere al sesto mese per annunciarla.

Cristina Chiabotto festeggia la nascita di Luce Maria

Cristina Chiabotto ha annunciato con una foto su Instagram la nascita di Luce Maria, la figlia avuta insieme al marito Marco Roscio, a cui è sposata dal 2019. “7•05•2021 Benvenuta amore🎀 Sei la nostra Luce!

Io e papa’ ti amiamo gia’ tantissimo.

Sei il regalo più’ bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma“.

La bambina è infatti nata il 7 maggio, ma l’ex Miss ha atteso proprio la Festa della Mamma per annunciare il felicissimo arrivo. Tantissimi gli auguri dai vip, tra cui Cristina Marino, Laura Torrisi e Giorgia Palmas, che si congratulano con i neo genitori.

Post Instagram di Cristina Chiabotto

Il nome della figlia di Cristina Chiabotto

Come ha raccontato la stessa Cristina Chiabotto, Luce Maria ha un significato preciso come nome scelto per la bambina. L’ex Miss ha tatuala la parola Luce sul polso, un regalo per i suoi 30 anni, mentre si trovava a Formentera: “Luce è un nome dolce e un augurio per la mia bambina: quello di avere una serenità profonda, da trasmettere agli altri“, ha raccontato.

Maria invece è in ricordo della nonna, scomparsa lo scorso maggio a causa del Covid-19. Proprio per mantenere vivo il suo ricordo, Chiabotto ha deciso di omaggiare la nonna dando il suo nome alla bambina.

L’amore con Marco Roscio

La coppia ha così potuto festeggiare la loro prima figlia. Marco Roscio, sposato con Cristina Chiabotto da 3 anni, è un imprenditore torinese e manager di un’azienda cartiera.

L’inizio della loro storia non è molto chiara, ma la showgirl ha ritrovato l’amore al suo fianco dopo la rottura con Fabio Fulco, a cui è stata legata per 12 anni. La coppia è stata vista spesso insieme allo Stadio della Juventus di Torino, dove vive, anche dato che Cristina Chiabotto ne è stata la madrina ed è grande tifosa della squadra.

Post Instagram di Marco Roscio

Approfondisci:

Cristina Chiabotto è incinta, l’annuncio via social: “Noi ti Aspettiamo”

Cristina Chiabotto presto mamma: gioia incontenibile a Verissimo