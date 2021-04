Cristina Chiabotto diventerà mamma a breve e in questi mesi ha condiviso con i suoi fan alcuni dettagli della sua gravidanza. Dopo il dolce annuncio, l’ex Miss Italia ha fatto sapere che si tratterà di una bimba e ha già anche rivelato il nome della piccola: Luce Maria. Ora, la bella torinese ha voluto spiegare cosa l’ha convinta a scegliere proprio questo nome, che nasconde un significato molto importante per lei.

Cristina Chiabotto incinta: il racconto della gravidanza via social

Sono ormai passati quattro mesi da quando Cristina Chiabotto ha annunciato che lei e il marito Marco Roscio sarebbero diventati genitori.

L’ex miss ha scelto fin da subito di usare il suo profilo Instagram per parlare ai fan della gravidanza. Alla televisione ha riservato solamente la rivelazione del sesso del bebé. Nel corso di un’intervista a Verissimo, infatti, la futura mamma ha annunciato che presto lei e il marito coccoleranno una femminuccia. Anche il nome della bambina è stato rivelato con un post sui social, commentato da Cristina con le parole: Luce Maria.

Sin da subito, in molti avevano visto in questa scelta un riferimento all’amata nonna dell’ex miss che si chiamava proprio Maria e che è scomparsa nel corso dell’ultimo anno per via del Covid.

Anche Cristina Chiabotto sarebbe risultata positiva al virus nei primi mesi della gravidanza, ma ora non le resta che guardare con emozione all’imminente futuro: la nascita della figlia sarebbe prevista proprio per i primi di maggio.

Cristina Chiabotto spiega il significato del nome della figlia

Nel corso di un’intervista al settimanale Gente, Cristina Chiabotto ha rivelato cosa avrebbe spinto lei e il marito a scegliere di chiamare la loro bimba Luce Maria. Curiosamente, la prima volta che la donna è rimasta affascinata da questo nome lei e il marito Marco Roscio non stavano nemmeno ancora insieme: “Si chiamerà Luce, un nome che adoro e che mi sono tatuata sul polso il giorno del mio trentesimo compleanno, quasi cinque anni fa”, ha spiegato la futura mamma.

“Ero sulla mia isola del cuore, Formentera, e lì ho voluto suggellare con il tatuaggio l’inizio di una nuova consapevolezza” ha continuando ricordando cosa la spinse a scegliere proprio questa parola. “Luce è un nome dolce e un augurio per la mia bambina: quello di avere una serenità profonda, da trasmettere agli altri”.

Cristina Chiabotto: il nome Maria in onore della nonna

Nel corso dell’intervista, ha confermato le voci di quanti, da subito, avrebbero visto in quel secondo nome un richiamo a una persona a lei molto cara: “In onore della mia nonna che amavo tanto e che è scomparsa nel maggio dello scorso anno per il Covid” ha spiegato la modella.

Già qualche mese fa, la Chiabotto aveva ammesso di credere che la sua gravidanza potesse essere in qualche modo connessa all’amata nonna Maria. “Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna” aveva dichiarato commossa a Verissimo.

L’ex miss Cristina Chiabotto mostra orgogliosa il pancione

Dal momento dell’annuncio ufficiale, Cristina Chiabotto ha voluto condividere con i suoi follower le sensazioni provate nel percorso verso la maternità.

Sul suo profilo Instagram sono apparse molte immagini che la ritraggono in posa sorridente, con il pancione che, mese dopo mese, è divenuto più evidente.

L’ultimo post pubblicato, aggiorna i fan sullo stato della sua gravidanza, che commenta simpaticamente con una brevissima didascalia: “99%”, scrive, includendo l’emoji di una batteria carica a segnalare che ormai manca davvero poco al parto.