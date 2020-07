Alla fine, se tutto va bene, Fabio Fulco coronerà il suo sogno di farsi una famiglia: tra poco potrebbe infatti decidere di sposarsi con Veronica Papa, la donna che frequenta ormai da tempo e che gli ha fatto vedere la luce in fondo al tunnel dopo la rottura con Cristina Chiabotto.

La delusione per la rottura con Cristina Chiabotto

Quando Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono lasciati, lui non ha nascosto la sua sofferenza, come lui stesso ha raccontato in un’intervista a Intimità: “Sono stato ferito non tanto dalla persona in sé quanto dalla delusione per l’infrangersi del mio progetto di vita e soprattutto dal modo in cui questo è accaduto.

Le storie possono finire, succede e non sta certo a me giudicare, ma a fare la differenza sono sempre i modi in cui si parla e si agisce, modi che dovrebbero sempre dimostrare il rispetto per le altre persone coinvolte”.

Il male, però, secondo Fulco, era solo una prova del nove per prepararlo a ciò che sarebbe arrivato dopo, ovvero la felicità: “Con il senno di poi, comincio a pensare che forse era quello il prezzo da pagare per prepararmi a ricevere ciò che ho oggi”.

Tra poco, il matrimonio

A quanto pare Veronica e Fabio hanno passato alla grande il periodo del lockdown, che per molte coppie è stata una prova definitiva : “Durante il lockdown tra me e Veronica è andata alla perfezione. Abbiamo avuto modo di conoscerci a fondo, testare il nostro rapporto e rafforzarlo. Insomma, la prova è stata superata brillantemente. Stiamo pensando seriamente al matrimonio”.

Fabio Fulco, il sogno di una famiglia

Con lei, l’attore sente di poter realizzare i sogni che non nascondeva già all’epoca della relazione con Cristina Chiabotto: “Finalmente sto tornando ad accarezzare il mio sogno di sempre di costruire una famiglia.

Veronica è giovane, ha la metà dei miei anni, ma come me vorrebbe dei figli”.

Cristina Chiabotto: matrimonio e marito

Cristina Chiabotto, dal canto suo, dopo la rottura ha iniziato a frequentare l’imprenditore Marco Roscio, che ha sposato dopo pochi mesi di relazione, e con il quale vuole costruire una famiglia.

