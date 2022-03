Michelle Hunziker a cuore aperto dopo la separazione da Tomaso Trussardi: “Perdonare me e perdonare lui”

Gossip

Michelle Hunziker commenta la separazione da Tomaso Trussardi e rivela come siano ad oggi i rapporti con lui. La showgirl parla di perdono in un'intima intervista.

Michelle Hunziker si racconta a cuore aperto nella sua prima intervista ufficiale dopo la separazione da Tomaso Trussardi. La showgirl sta affrontando una rinascita interiore dopo la delusione amorosa appena vissuta ma, nonostante tutto, non ha alcuna intenzione di rivangare nel passato. “Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente” confessa, parlando degli attuali rapporti con l’ex marito.

Michelle Hunziker dopo la separazione da Tomaso Trussardi

È una Michelle Hunziker inedita ed intima quella che si racconta al settimanale Chi, alla prima intervista dopo la separazione dall’ex marito Tomaso Trussardi. La notizia della fine della loro storia d’amore è arrivata come un fulmine a ciel sereno, inaspettata per molti, ed ora entrambi sono chiamati a riprendere in mano la propria vita. La showgirl lo sta facendo attraverso un percorso di rinascita, alla ricerca dell’amore senza però rivangare nel passato né criticare la separazione dall’imprenditore.

“Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene“, rivela la conduttrice svizzera. I rapporti con Trussardi sarebbero dunque buoni al momento, anche e soprattutto per il bene delle due figlie Sole e Celeste.

La showgirl non vuole gettare ombre sulla fine del matrimonio con l’imprenditore, ma riprendere in mano la propria vita attraverso il perdono: “Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, cioè perdonare me e perdonare lui“.

Michelle Hunziker e l’amore: “La caduta è terrificante, ma poi ti rialzi“

Nonostante la separazione, Michelle Hunziker vuole tornare a credere nella forza dell’amore e a ritrovare il sorriso: “Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore, che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo“.

E aggiunge, manifestando il desiderio di rimettersi in gioco con tutta se stessa: “Io mi innamoro, brucio, certo la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata“.

Attualmente, dunque, i rapporti con Tomaso Trussardi sarebbero positivi. A dimostrarlo è stato anche un tenero commento dell’imprenditore sotto un post della ex moglie, in occasione del compleanno della figlia Celeste e della festa delle donne.