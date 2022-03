Michelle Hunziker dedica un messaggio alla piccola Celeste per i suoi 7 anni e Tomaso Trussardi risponde

Gossip

In occasione del compleanno della figlia Michelle Hunziker pubblica uno scatto su Instagram e tagga Tomaso Trussardi. La risposta dell’ex marito non tarda ad arrivare.

Michelle Hunziker festeggia il compleanno della sua piccola Celeste dedicando sul suo profilo Instagram una foto e un messaggio social alla bambina. Nella didascalia tagga anche il suo ex marito Tomaso Trussardi, padre della piccola festeggiata, insieme ad alcuni hashtag.

Oltre che essere la Giornata internazionale dei diritti della donna, l’8 marzo è anche il compleanno della piccola Celeste nata dal matrimonio, ormai terminato, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

La showgirl svizzera ha voluto festeggiare sua figlia postando una fotografia sul suo profilo Instagram.

Nello scatto le si vede insieme e sorridenti e si può notare la grande somiglianza tra le due.

Il tutto è accompagnato da un dolce messaggio che implicitamente include anche Tomaso Trussardi. Il post infatti recita: “Il nostro ultimo capolavoro cresce inesorabilmente. Celeste la mia giocatrice di “rugby” come la chiamo io è una forza della natura! Tiene l’asticella delle sue aspettative verso ogni cosa nella vita altissima…esprime ogni pensiero in modo genuino e plateale e questa cosa la rende di una simpatia unica!!! Auguri amore mio incredibile per i tuoi 7 anni!

Ti amo”. Al fondo della didascalia si notano gli hashtag #love e #family, valori che restano imprescindibili nonostante l’amore finito tra i due genitori.

La reazione di Trussardi al post di Michelle Hunziker

Alla fine del messaggio che accompagna la dolce foto, oltre agli hashtag è possibile notare anche che Michelle Hunziker ha taggato il papà di Celeste, Tomaso Trussardi. L’ex marito non ha lasciato un “mi piace” al post, ma la sua risposta non si è fatta comunque attendere molto. Trussardi, infatti, ha lasciato un commento che recita “Auguri Cece!

Auguri Sole! Auguri Mich! (forse proprio per l’occasione della giornata internazionale della donna) aggiungendo una faccina innamorata alla fine.

A differenza di Michelle e persino di Aurora Ramazzotti – che ha dedicato alla piccola Celeste una storia per il suo compleanno – Tomaso Trussardi non ha ancora pubblicato nulla sul suo profilo Instagram in occasione dei 7 anni della figlioletta.

L’imprenditore resta quindi riservato e non si sbilancia troppo. Non aveva lasciato trapelare quasi nulla – anche se una risposta con le immagini in realtà l’ha fornita – neanche quando ha visto in tv la reunion in cui era scappato persino un bacio tra la sua ex moglie ed Eros Ramazzotti.