Tomaso Trussardi: spunta una foto con le figlie dopo la separazione da Michelle Hunziker. L’immagine

Gossip

Tomaso Trussardi non aveva ancora espresso pareri sul nuovo successo televisivo della sua ormai ex Michelle Hunziker grazie al suo nuovo show Michelle Impossible. Poco dopo la prima puntata del programma, però, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram.

Tomaso Trussardi e il ritratto di famiglia su Instagram

Michelle Hunziker ha creato varie storie per promuovere il suo nuovo show. Eros Ramazzotti dopo essere stato ospite alla prima puntata ha scritto citazioni che sembravano dirette proprio alla sua vecchia fiamma (e i due si sono scambiati persino un bacio sul palco). Tomaso Trussardi non aveva ancora commentato tutto ciò, ma poco dopo la prima puntata di Michelle Impossible pubblica un ritratto di famiglia alquanto esclusivo sul suo profilo Instagram.

La foto in questione lo ritrae di spalle insieme alle figlie. I tre protagonisti si trovano seduti sul divano nella loro casa di Bergamo e danno le spalle alla fotocamera. Tomaso è seduto tra le sue figlie, Sole e Celeste, venute alla luce dal suo matrimonio con Michelle Hunziker che ad oggi è molto chiacchierato. Davanti a loro vi sono solo vari cuscini con il logo della famiglia, moltissimi quadri appesi alle pareti e Odino, levriero che è entrato nella famiglia due anni fa accoccolato in un angolo del grandissimo divano.

La foto non ha alcuna didascalia, Trussardi lascia che sia l’immagine a parlare. I commenti, tuttavia, sono moltissimi. All’appello mancano però le reazioni di Michelle Hunziker e di sua figlia Aurora.

Tomaso Trussardi: un profilo Instagram sul lavoro, le auto e il suo levriero

La foto appena descritta che Trussardi pubblica in risposta alle reazioni entusiaste del nuovo show di Michelle Hunziker, Michelle Impossible, “stona” un po’ con il resto dei post del feed del suo account Instagram. Come afferma la sua “bio”, infatti, l’imprenditore pubblica per lo più foto di macchine veloci (“fast cars”), immagini relative al suo lavoro e di certo non può mancare il suo bellissimo levriero, protagonista anche dell’ultimo scatto di intimità famigliare.