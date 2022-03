Nathalie Guetta, chi è la Natalina di Don Matteo: il fratello famosissimo e gli esordi in tv

Chi è

Attesissima nello studio di Stasera tutto è possibile (programma condotto da Stefano De Martino) Nathalie Guetta, che il pubblico conosce soprattutto grazie alla fiction Don Matteo – dove interpreta Natalina, la perpetua un po’ burbera ma dal cuore d’oro. Nata a Parigi ma cittadina del mondo, l’attrice è anche la sorella del noto dj francese David Guetta.

Nathalie Guetta, la vita privata dell’attrice: il racconto della malattia

Essendo molto riservata, Nathalie Guetta non ama stare sotto i riflettori o dare adito ai gossip, per cui le informazioni su di lei non sono moltissime. È tuttavia noto che l’attrice è nata a Parigi nel 1958 (a settembre compirà dunque 63 anni).

Ha alle spalle una famiglia molto importante, essendo figlia di un sociologo e di una gallerista di arte tribale. È inoltre sorella di un noto giornalista e politico – Bernard Guetta – e del noto dj David Guetta (nato dal secondo matrimonio del padre).

Nathalie ha lasciato la capitale francese a soli 16 anni per seguire diversi corsi di arte circense e la sua passione l’ha portata in Italia, per la precisione a Napoli, dove ha iniziato a tenere corsi di clownistica. Ad oggi è infatti naturalizzata italiana, anche se in più occasioni (tra cui un’intervista concessa a Vieni da me di Caterina Balivo) ha spiegato di vivere ancora a Parigi.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, tempo fa la Guetta ha sposato Yudiel Sanchez (17 anni più giovane di lei), conosciuto nel 2007 a Cuba. Il loro matrimonio tuttavia è naufragato nel 2020 e dal loro amore non sono nati figli. Su questo punto è tornata anche nella su menzionata intervista, momento in cui ha spiegato di aver sofferto di depressione e ha affermato: “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice“.

Nathalie Gietta, gli esordi nel mondo dell’arte circense e la notorietà con Don Matteo

Come anticipato, Nathalie Guetta ha esordito molto giovane nel mondo dello spettacolo, ma in un ambito molto diverso da quello per cui la conosciamo oggi.

A 16 anni infatti ha iniziato a seguire corsi di arte circense e, poco dopo anche ad allestire spettacoli e tenere a sua volta dei corsi. La sua professione l’ha portata in giro per il mondo (tra Belgio, Olanda e Lussemburgo). A 22 anni arriva in Italia e poco dopo, esattamente nel 1989, debutta in tv al Maurizio Costanzo Show – proponendo diversi numeri acrobatici.

Nel 1990 viene notata da Cristina Comencini ed esordisce al cinema con I divertimenti della vita privata, ruolo che le ha aperto le porte della carriera da attrice. Sono seguiti altri lavori, come Ricky & Barabba (di Christian De Sica) e Un bugiardo in paradiso (di Enrico Oldoini), ma il pubblico la nota nel 2000 quando entra a far parte del cast di Don Matteo, di cui ancora fa parte, nel ruolo della perpetua burbera ma buona di nome Natalina.