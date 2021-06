Trovò rifugio in Italia tanto tempo fa, quando il mestiere da circense la portò a Napoli. Stiamo parlando di Nathalie Guetta, meglio conosciuta sotto le vesti di Natalina, la simpatica perpetua di Don Matteo, che presto tornerà a farci ridere sugli schermi Rai con la 13esima stagione. Scopriamo di più sulla vita privata e carriera dell’attrice e sorella del noto dj David Guetta.

Chi è Nathalie Guetta: biografia della sorella del famoso dj David Guetta

Nathalie Guetta nasce nella romantica Parigi del 1958, il 9 settembre sotto il segno della vergine. Il papà, Pierre Guetta, era un sociologo di origine ebraiche mentre la mamma Francine Bourla era gallerista.

Ha un fratello più grande, il giornalista ed esperto di geopolitica Bernard Guetta che vive tuttora nel loro paese Natale. I genitori dell’attrice si separano molto presto e così il padre inizia a frequentarsi con un’altra donna.

Dal secondo matrimonio, nasce il famoso dj e produttore discografico David Guetta, conosciuto in tutto il mondo per la musica electro house. In passato, l’attrice di Don Matteo ha raccontato alcuni aneddoti legati al rapporto con il fratellastro deejay, a cui da piccola era molto affezionata. “La domenica, passavamo la giornata insieme, a casa di papà.

– ha rivela l’attrice a Huffington post – […] Fino ai miei 23-25 anni, siamo stati molto legati” Ad oggi però, tra i mille impegni lavorativi che sommergono entrambi, sono pochi i momenti che riescono a ritagliare per la famiglia: “Non ci vediamo quasi mai, solo a Natale“ aveva spiegato l’attrice 63enne ai microfoni di Vieni da me.

Carriera di Nathalie Guetta: dagli spettacoli circensi a Don Matteo

Appena adolescente Nathalie Guetta si allontana dalla città parigina per inseguire il suo sogno nel cassetto: esibirsi in spettacoli circensi su tutto il territorio francese.

La passione comunque la porta ad avvicinarsi sempre di più all’Italia e, in particolare, a Napoli, terra madre del suo nonno paterno. Nel 1989 si esibisce in svariati numeri acrobatici al Maurizio Costanzo Show, il talk-show più longevo della televisione italiana. L’entrata negli studi di Mediaset le permette di essere notata dalla regista Cristina Comencini che la vuole sul set de I divertimenti della vita privata. Ma la vera consacrazione della carriera da attrice arriverà nel 2000, anno in cui la Rai lancia Don Matteo, una delle serie televisive più amate di tutti i tempi dagli italiani.

Così, nei panni della simpatica perpetua Natalina Diotallevi si farà conoscere al grande pubblico al fianco di Don Terence Hill.

Nathalie Guetta: l’esordio a Ballando con le stelle

L’attrice Nathalie Guetta ha sfoderato un’altra faccia della sua medaglia, partecipando nel 2018 come concorrente alla tredicesima edizione di Ballando con le stelle. Sul palco insieme al ballerino professionista Simone Di Pasquale ha regalato ai giudici e al pubblico un’energia e un’entusiasmo mai visto prima, che le ha permesso di aggiudicarsi il sesto posto nel talent show di Milly Carlucci. L’anno seguente invece, l’attrice francese prende parte a Stasera tutto è possibile, sotto la direzione del ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino.

Nathalie Guetta e la storia d’amore con l’ex marito Yudiel Sanchez

Nathalie Guetta è stata a lungo sentimentalmente legata al cubano Yudiel Sanchez, conosciuto nel 2007 durante una vacanza nella splendida isola di Cuba. “Con Yudiel è stato un colpo di fulmine – aveva raccontato nel salotto di Vieni da me – Si è presentato con una rosa, ma non ne volevo sapere. Era troppo giovane, 17 anni meno di me, mi vergognavo“. Ma nonostante i primi pensieri titubanti dell’attrice, l’amore per il giovane cubano era troppo forte per lasciare che gli anni di differenza diventassero insormontabili.

La circense quindi lo convince a lasciare l’isola per trasferirsi e sposarsi in Francia, il suo paese d’origine. Così nella loro nuova vita di coppia, Nathalie continua la sua carriera sugli schermi italiani mentre il marito si occupa di falegnameria, rimanendo ben lontano dai riflettori del gossip.

Nathalie Guetta e il sogno della famiglia

Dopo 13 anni di matrimonio, nel 2020 la coppia si separa nel più completo silenzio, senza lasciare modo ai fan più curiosi di conoscere le motivazioni dietro la rottura. D’altronde, Nathalie Guetta ha sempre mostrato un certo riserbo sulle sue questioni private, anche se in una delle ultime chiacchierate con la conduttrice Caterina Bovaro si era espressa su un tema molto delicato legato proprio alla sua vita sentimentale. “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice” spiega a Vieni da me. Le sue parole sembrano far trapelare un senso di amarezza e sconforto, legato al suo desiderio di crearsi una famiglia. “La mia invidia è per le coppie felici, gli uomini e le donne che abbiano una vita d’amore piena e soddisfacente, perché la mia è stata abominevole”, aveva dichiarato senza mezzi termini sulle pagine di Huffington post