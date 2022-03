Amici, più eliminazioni nella prima puntata: chi sono i cantanti e ballerini al serale

Programmi TV

La nuova edizione del talent show più longevo della nostra televisione si appresta ad entrare nella sua fase cruciale dopo aver svelato i nomi dei talenti ammessi alla fase finale. Saranno ben 18 tra cantanti e ballerini a contendersi lo scettro di vincitore di Amici 2021 che succederà alla brava e divertente Giulia Stabile. Maria De Filippi nel corso dell’appuntamento giornaliero andato in onda l’8 marzo ha voluto fare un in bocca al lupo ai concorrenti in gara spiegando loro come si svolgerà la gara che prenderà il via sabato 19 marzo 2022. La conduttrice però non ha ancora spiegato come saranno effettivamente suddivisi i 18 finalisti del programma che tra di loro iniziano già a fare le loro previsioni sulla composizione delle tre squadre.

Fatto sta che quello che vedremo in onda su Canale 5 sarà un serale ricco di eliminazioni sin dalle prime puntate, dato l’alto numeri di talenti ancora in gara.

Amici 2021: Maria De Filippi svela le regole del serale

Il programma si appresta a vivere la sua fase calda a partire dal 19 marzo 2022, giorno in cui sarà tirato su il sipario del serale di Amici 2021. La conclusione del talent che porterà all’elezione dell’erede di Giulia Stabile sarà un turbinio di emozioni ed esibizioni, vista la grande quantità di talenti in gara per l’ultimo spezzone dello show.

Saranno ben 18 i concorrenti che si sfideranno in prima serata su Canale5 e che la conduttrice in persona Maria De Filippi ci ha tenuto a salutare durante lo spezzone quotidiano in onda martedì 8 marzo 2022. La presentatrice è infatti intervenuta per chiarire ai giovani allievi come si svolgerà il serale, che di fatto seguirà le orme della scorsa edizione.

I 18 talenti saranno divisi in tre squadre che saranno gestite da un professore di canto ed uno di ballo per compagine e che si sfideranno di puntata in puntata in una sorta di avvincente triangolare.

Vista l’altra affluenza di concorrenti è molto probabile che le prime puntate siano ricche di colpi di scena ed eliminazioni, atte a sfoltire sensibilmente il gruppo in vista dell’elezione del vincitore.

Amici 2021: tutti i nomi dei 18 allievi al serale

Gli stessi 18 ragazzi rimasti in gara con in mano il biglietto del serale stanno iniziando a fare le proprie congetture sulla formazione delle squadre, come anticipato qualche giorno fa. Fatto sta che ancora non si conoscono per nulla le tre squadre che si sfideranno e non ci resta che aspettare l’ufficialità per capire dove verranno collocati i giovani talenti.

Intanto vi riportiamo i nom di tutti gli allievi in attesa delle squadre: